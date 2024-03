Desde hace unos meses hacer la compra se ha convertido en deporte de riesgo. Con el mismo presupuesto podemos llevarnos la mitad de productos, algunos alimentos se han vuelto prohibitivos y las dietas, sobre todo de los niños y las personas mayores, se está viendo afectada. Los españoles invierten menos dinero en productos frescos y el pescado sale poco a poco de la dieta de los españoles. Todo el mundo busca la fórmula mágica para verse lo menos afectado y controlar el gasto. Listas de la compra, comprar por día, semanalmente o una gran compra al mes. Todo tiene sus pros y sus contras. El último en aportar su granito de arena a la causa ha sido el chef Will Coleman, famoso en Estados Unidos por marcar tendencia tanto en televisión como a través de sus libros sobre gastronomía. Su última aportación, el 6-1: el método viral para hacer la compra de una forma económica, efectiva y equilibrada.

¿En qué consiste el método 6-1 para hacer la compra? La idea de Coleman, tal y como ha plasmado a través de sus redes sociales, es confeccionar una forma para que la gente se olvide del consumo por el sistema de delivery y vuelve a cocinar y preparar sus comidas en casa. Para lograrlo este chef apuesta por hacer una compra semanal con 100 dólares con la que preparar cinco comidas diferentes. El concepto 6-1 tiene su fundamento en el tipo de ingredientes que añadimos a nuestro carrito de la compra cuando vamos al supermercado y la variedad de los mismos. Sería de la siguiente manera: seis piezas de verdura, cinco de fruta, cuatro alimentos ricos en proteínas (pollo, carne, pescado, huevos...), tres que contengan almidón (pasta, arroz, cereales, patatas…), dos salsas y un capricho.

Menús variados con ingredientes sencillos

¿Cómo ponerlo en práctica? Will Coleman lo tiene claro. Bajo esa premisa se pueden confeccionar menús variados con ingredientes sencillos para toda la semana, ahorrando hasta un 50% de lo que nos solemos gastar. No se desaprovecha nada. Todo lo que se compra se va a consumir porque la planificación está ya realizada previamente a la compra. Y Coleman nos muestra cómo lo hace él a través de su cuenta en Instagram en un contenido que acumula cerca de un millar de 'me gusta'.

Hay que llenar la cesta de la compra con seis piezas de verdura, cinco de fruta, cuatro alimentos ricos en proteínas, tres que contengan almidón, dos salsas y un capricho

Selecciona kimchi, cebolletas, menta, champiñones, zanahorias, cebolla como verduras; piñas, uvas, pepino, papaya y peras como frutas; tofu, salchichas, atún y yogur de coco como alimentos con proteínas; rollo de primavera, arroz, yakisoba fideos para cubrir la cuota de almidón; mayonesa picante y salsa de naranja como salsas y algunos dulces de capricho.

Y con estos ingredientes muestra cómo prepara los siguientes platos: Atún con piña, Tofú con salsa de naranja y ensalada de pepino y arroz, curry con fideos yakisoba, rollito de salchicha, queso y huevo, fruta fresca y yogur con semillas de sésamo negro. El resultado es una dieta sana y sin desperdicios, por lo que consigues aportar mayor sostenibilidad y respeto con el medio ambiente.