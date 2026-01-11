Estos son los libros superventas que arrasan en las librerías esta semana

Las listas de libros más vendidos vuelven a ofrecer una radiografía precisa de los intereses lectores del momento. En una semana marcada por la continuidad de algunos grandes éxitos y la consolidación de nuevas apuestas editoriales, ficción y no ficción se reparten el protagonismo con naturalidad. Novelas emocionales, thrillers de ritmo implacable y ensayos de fondo conviven en un ranking que refleja tanto la búsqueda de entretenimiento como el interés por la reflexión y la memoria.

Entre los títulos más vendidos aparecen nombres muy reconocibles para el gran público, como Dan Brown, Juan del Val o Santiago Posteguillo, junto a autores que han sabido conectar con los lectores gracias al boca a boca y al prestigio literario, como Lucía Solla Sobral o David Uclés. La no ficción, por su parte, gana peso con obras firmadas por Juan Carlos I, Julio Llamazares y Byung-Chul Han, confirmando que el ensayo y la memoria personal también ocupan un lugar destacado en las preferencias de compra.

Este es, en orden, el ranking de los libros más vendidos de la semana, con claves para entender por qué cada uno de ellos se ha convertido en una de las lecturas más buscadas en librerías.

1. Comerás flores; Lucía Solla Sobral

Comerás flores de Lucia Solla Sobral

La novela que encabeza las ventas esta semana destaca por su delicadeza narrativa y su profundidad emocional. Lucía Solla Sobral construye una historia íntima que aborda el duelo, la memoria y la necesidad de reconstruirse tras la pérdida, con una prosa contenida y elegante que atrapa desde las primeras páginas.

Publicada por Libros del Asteroide, Comerás flores ha conquistado a lectores que buscan una ficción sensible, bien escrita y alejada de artificios. Su éxito se apoya tanto en la calidad literaria como en la capacidad de generar una conexión emocional duradera.

2. Reconciliación; Juan Carlos I

Reconciliación

En el terreno de la no ficción, Reconciliación se mantiene como uno de los títulos más comentados y vendidos. El libro propone una reflexión personal y política en torno a la memoria, el pasado reciente y la idea de entendimiento, lo que ha despertado un notable interés entre lectores de perfiles muy diversos.

Publicado por Planeta, el volumen combina testimonio y reflexión, convirtiéndose en una de las obras de no ficción más relevantes de la temporada por su autoría y por el debate público que ha generado desde su lanzamiento.

3. El último secreto; Dan Brown

EL ÚLTIMO SECRETO DE DAN BROWN

Dan Brown vuelve a demostrar su capacidad para atraer a millones de lectores con un nuevo thriller de gran ritmo narrativo. El último secreto recupera los elementos que han convertido al autor en un referente del género: enigmas históricos, conspiraciones y una trama diseñada para leerse sin pausa.

La novela, publicada por Planeta, se mueve entre escenarios internacionales y mantiene una tensión constante que explica su presencia estable entre los títulos más vendidos semana tras semana.

4. La península de las casas vacías; David Uclés

La península de las casas vacías de David Uclés

Una de las novelas más ambiciosas del panorama reciente continúa firme en el ranking. David Uclés propone una mirada literaria sobre la España de la posguerra a través de una narración coral que combina memoria histórica, lirismo y una poderosa construcción de personajes.

Editada por Siruela, esta obra ha logrado trascender el circuito literario más especializado para convertirse en un éxito sostenido, avalado tanto por la crítica como por el respaldo del público lector.

5. Vera. Una historia de amor; Juan del Val

Vera. Una historia de amor de Juan del Val

Ganadora del Premio Planeta, la novela de Juan del Val sigue siendo una de las apuestas más sólidas del mercado. Vera explora las complejidades del amor contemporáneo, las decisiones vitales y las contradicciones emocionales con una voz cercana y reconocible.

Su tono directo y su capacidad para retratar relaciones reales han convertido el libro en una lectura habitual tanto para seguidores del autor como para nuevos lectores que buscan una historia emocional sin excesos.

6. El viaje de mi padre; Julio Llamazares

El viaje de mi padre

Julio Llamazares firma una de las obras de no ficción más personales de la temporada. En El viaje de mi padre, el autor recorre la memoria familiar para reflexionar sobre el paso del tiempo, la figura paterna y los silencios heredados.

Publicado por Alfaguara, el libro combina evocación literaria y testimonio íntimo, conectando con lectores que valoran la escritura pausada y la profundidad emocional propia del autor leonés.

7. Los tres mundos (Serie Julio César 3); Santiago Posteguillo

Los Tres Mundos de Santiago Posteguillo

La tercera entrega de la serie dedicada a Julio César consolida el éxito de Santiago Posteguillo en la novela histórica. En este volumen, el autor se adentra en una etapa decisiva del personaje, combinando rigor histórico, épica y una narración muy visual.

Editado por Ediciones B, el libro es una apuesta segura para quienes disfrutan de grandes sagas históricas bien documentadas y con un ritmo narrativo pensado para el gran público.

8. La chica del lago — Mikel Santiago

La chica del lago de Mikel Santiago

El thriller de Mikel Santiago sigue captando lectores gracias a su atmósfera inquietante y a una trama que avanza con precisión. La desaparición de una joven en un entorno aparentemente tranquilo sirve de punto de partida para una historia cargada de tensión y secretos.

Publicado por Ediciones B, el libro confirma a Santiago como uno de los autores españoles más eficaces del género, con una narrativa ágil y muy visual.

9. Sobre Dios — Byung-Chul Han

Sobre Dios / Ministerio de Transportes

La no ficción vuelve a colarse en el ranking con este ensayo del pensador Byung-Chul Han. Sobre Dios propone una reflexión filosófica sobre lo sagrado, la espiritualidad y el sentido en un mundo marcado por la hiperconectividad y la secularización.

Editado por Paidós, el libro se presenta como una lectura breve pero intensa, ideal para lectores interesados en el pensamiento contemporáneo y en cuestiones existenciales.

10. Cuando el viento hable — Ángela Banzas

Cuando el viento hable de Ángela Banzas

Cierra el ranking esta novela que combina elementos históricos con una fuerte carga emocional. Ángela Banzas construye una historia donde el pasado y el presente dialogan a través de personajes marcados por la memoria y las decisiones no resueltas.

Publicada por Planeta, Cuando el viento hable ha encontrado su espacio entre los lectores que buscan una ficción reflexiva, bien ambientada y con una narrativa cuidada.

