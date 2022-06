Unos campeones muy sevillanos

Aparte del fulgor de las estrellas como Jordan Alejandro Díaz, Álvaro de Arriba, Mario García Romo, Mo Katir, Carolina Robles o Maribel Pérez, con su marcón en las semifinales de los 100 metros, uno de los momentos más emotivos del Campeonato de España de atletismo llegaba con el relevo 4x100 masculino. No en vano, el Trops Cuevas de Nerja, el club local, se hacía con el título después de una brillante carrera, con una posta final de Jesús Gómez realmente espectacular. Cuatro sevillanos se encargaban de darle el título a la entidad malagueña que los apoya durante el año para seguir con la práctica del atletismo a estos niveles ya exigentes.

Eran las 20:25 del domingo cuando se daba la salida a una prueba que tenía como principal favorito al Playas de Castellón, el club que domina el atletismo español en los últimos años, pero José María Marvizón, José Miguel Millán, Daniel Cortés y Jesús Gómez no estaban muy de acuerdo con semejante pronóstico. Los cuatro integrantes del Trops Nerja, todos nacidos en Sevilla y su provincia, se encargaron de parar el crono en 39.88, por debajo de los 40 segundos, y así conquistaron la medalla de oro.

Marvizón, con 25 años, es el único capitalino, reside en Los Bermejales y se inició en el atletismo en el colegio San José, donde estudiaba; Millán es natural de Dos Hermanas, "del pueblo, pueblo"; Cortés, el último en llegar, es bormujero; y Gómez es igualmente de la zona más antigua de Castilleja de la Cuesta. El abanico de las procedencias, por tanto, es amplio, aunque todos coinciden en que son del área metropolitana de Sevilla.

Resulta curioso que viviendo tan cerca, perteneciendo al mismo club y siendo campeones de España, jamás se entrenen juntos y que improvisen en cada competición que disputan con el relevo. "Bajar de los 40 segundos era algo que teníamos en mente desde hace un par de años cuando fuimos bronce en el Campeonato de España de 2020. Y siempre estábamos con el runrún del récord de Andalucía. Este año salió ya hace dos semanas, cuando hicimos 39.97 y ayer volvimos a batirlo con 39.88", comenta José María Marvizón.

José María Marvizón "Bajar de los 40 segundos era algo que teníamos en mente y este año lo hemos conseguido dos veces"

Son precisamente las dos únicas carreras que ha disputado el último en llegar. Dani Cortés, con 22 años, corre para el Nerja desde hace casi cinco, pero reconoce que le ha costado mucho trabajo entrar en el cuarteto. "Me ha resultado difícil porque hasta que no quedé campeón de Andalucía sub 23, con 10.73, tenía a otros dos competidores que ya habían corrido con el equipo varias veces y yo no tenía el nivel para poder entrar. Esto hace un mes prácticamente". La consecuencia posterior ha sido sendos récords andaluces y un título nacional, no está nada mal.

El otro veterano del cuarteto es Josemi Millán, un estudiante del último año de Ingeniería Informática con 25 años. "El favorito era el Playas de Castellón, cuenta con un equipazo de grandes atletas como Daniel Rodríguez, Calero, Arian Olmos... Pero el 4x100 es una prueba muy complicada donde ser favoritos no significa mucho, pueden salir muchas cosas mal en muy poco tiempo y el mínimo error te puede llevar del oro a quedarte fuera del podio".

Jesús Gómez "Nos salió muy muy buena carrera, pero si es verdad que tenemos muchísimo margen de mejora aún"

La gran estrella es Jesús Gómez, un atleta de 22 años que había sido campeón de España en 200 y que sólo había cedido su corona en el doble hectómetro apenas una hora antes ante el nivel estratosférico de Pol Retamal. Estudiante de la carrera de Cafyd, el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el habitual internacional estaba convencido de las opciones del equipo. "Nos salió muy buena carrera, pero sí es verdad que tenemos muchísimo margen de mejora aún. Por ejemplo, en el ajuste de las entregas". "Si es cierto que no entrenamos juntos el relevo nunca", admite un hombre que suele ser habitual en los relevos cortos de la selección española con magníficos resultados también.

Jesús Gómez es el más profesional de los cuatro deportistas por el tiempo que emplea. Le dedica al atletismo entre cuatro y cinco horas al día. "Sólo de entrenamiento físico son dos horas y media al día, luego tengo el trabajo mental con la psicóloga, movilidad diaria y demás", resume su tarea bajo la preparación del bormujero César Lobato. Marvizón, a las órdenes de Carmen Rodríguez; Millán, con la supervisión de Francisco Moreno Galbarro, de El Coronil; y Cortés, junto a Luis Rodríguez, el tío y entrenador también de Maribel Pérez, suelen ejercitarse en torno a las dos horas diarias durante cinco o seis jornadas a la semana.

Lógicamente, los tres tienen sus ocupaciones fuera del atletismo. Marvizón, sobrino del compositor e hijo de José María, actualmente invidente y muy orgulloso de su vástago, trabaja como entrenador personal en Sportplus Center, en el polígono Pisa; Cortés estudia el primer año del "curso de FP en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y con la vista en el Master de Inteligencia Artificial"; mientras que Millán se prepara ya para comenzar a trabajar de inmediato como informático tras sacar su ingeniería en esta rama.

Dani Cortés "Me ha resultado difícil entrar, pero en un mes hemos batido dos veces el récord de Andalucía"

Los cuatro se unieron para correr juntos por primera vez en la localidad madrileña de Aluche, donde se incorporó Dani Cortés para bajar de 40 segundos y batir el récord de Andalucía y el domingo, tras la impresionante última posta de Jesús Gómez, lo volvían a conseguir. Es más, mejoraban esa plusmarca regional del 4x100 masculino. Cuatro sevillanos que corren para el Trops Nerja malagueño y que subieron al podio en la localidad malagueña con la satisfacción de ser el cuarteto más rápido de España. Ni más ni menos.

Los comienzos

Hay una buena hornada de velocistas en Sevilla, una ciudad en la que ya acumularon méritos el malogrado Miguel Ángel Gómez Campuzano o el propio Luis Rodríguez, cuando ganaba campeonatos nacionales antes de ser un brillante entrenador. Se empieza en este caso por el más novato, por un Dani Cortés que es entrenado por el propio Luis Rodríguez. "Desde muy pequeño lo que me apasionaba era correr, me sentía libre y me salía natural, así que probé ir a una pista de atletismo por un día y me gustó mucho. Sin embargo, todos los que había allí eran muy mayores y mis padres decidieron apuntarme al fútbol para socializar más. Y ahí a los 5 años comencé a jugar en el equipo de futbol de Bormujos hasta que cumplí la temporada de los 16 años, a partir de ahí decidí intentarlo de nuevo con el atletismo y me ha encantado. No podría estar más contento con esa decisión y desde entonces llevo entrenando por hobby hasta hace un par de años y tomándomelo en serio actualmente con mi gran entrenador Luis Rodríguez".

Siguiendo el orden de edad, mucho más clara tuvo su vocación Jesús Gómez, pues era mucho más niño cuando arrancó con esta vocación. "Empecé en el atletismo por pura casualidad cuando era pequeño a los 9 años. Por lo típico que vas probando de deporte y probé en atletismo y me gustó".

Josemi Millán "El favorito era el Playas de Castellón, pero el 4x100 es muy complicado y en un momento sales del podio"

También lo tuvo muy claro Josemi Millán en su Dos Hermanas. "Empecé en el atletismo gracias a mis padres, que desde que era pequeño sabían que era muy importante que hiciera algún deporte y estuve probando varios, fútbol, natación, taekwondo... Hasta que finalmente encontré el atletismo y me enamoré del deporte. Y hasta ahora".

El último del cuarteto también tiene una base lógica y en este caso fue la escolar para José María Marvizón. "Empecé en el atletismo hace 10 años, porque en el colegio donde yo estudiaba (San José de Los Remedios) hacían unas jornadas de atletismo en las pistas de la Cartuja. Me encantaba ese día y al verme rápido pensé que se me podía dar bien". Todos los caminos conducían al mismo sitio, a ser campeones de España de una manera o de otra.