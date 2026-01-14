Bartomeu pide al juez denegar al Real Madrid el acceso a los informes económicos del Barça de 2010 a 2021

Fotografía de archivo del 27 de octubre de 2025 del expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha dirigido una solicitud al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para que se deniegue al Real Madrid el acceso a todas las auditorías e informes económicos del FC Barcelona correspondientes al período entre 2010 y 2021. Esta petición se produce en el marco del denominado 'caso Negreira', en el que se investiga un supuesto delito de corrupción deportiva relacionado con pagos millonarios realizados por el Barça a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2001 y 2018.

El club madrileño, personado como acusación particular, había solicitado obtener esa documentación para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, Bartomeu, presidente del club azulgrana entre 2014 y 2020 y una de las personas investigadas, ha presentado un escrito —al que ha accedido EFE— oponiéndose a que el juez facilite esta información al Real Madrid, alegando que carece de legitimación procesal para ello.

En su escrito, el expresidente explica que el Real Madrid no puede realizar una investigación prospectiva sobre la totalidad de las actividades financieras del FC Barcelona a través de un acceso tan amplio a documentación interna.

Según Bartomeu, esta petición equivale a un "'peinado documental' que atenta contra los derechos del FC Barcelona, especialmente en lo referente a su privacidad empresarial". Añade que la legitimación activa del Real Madrid "ha desaparecido en este momento procesal" dado que no se ha podido demostrar "el pago a ningún árbitro" y considera que las diligencias solicitadas responden a "una estrategia dirigida a dilatar indefinidamente el procedimiento".

El escrito también señala que la solicitud abarca toda la documentación interna de casi dos décadas, incluyendo informes de 'due diligence', auditorías forenses y otros documentos confidenciales, con acceso a datos sensibles como políticas de fichajes, planes de inversión en La Masia, gestiones financieras, datos fiscales, inspecciones de Hacienda, asuntos judiciales vinculados al caso Neymar, gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario, el proyecto Espai Barça, análisis contractuales de jugadores y gastos del club.

Bartomeu describe estas diligencias como "impertinentes, inútiles, innecesarias y duplicadas", ya que, incluso si se realizaran, "no aportarían nuevos datos para la comprobación del ilícito penal" investigado, dado que los pagos del FC Barcelona cuestionados ya están plenamente documentados en el proceso.