El Cajasol Real Ciencias Sevilla se juega mucho en Ordizia en un duelo directo por la permanencia

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta este domingo a las 12:00 horas una de las citas más relevantes de este inicio de temporada en la División de Honor, con su visita al Ampo Ordizia en el campo de Altamira, dentro de la 8ª jornada del campeonato. Un partido marcado como clave por ambos equipos y que se presenta como un duelo directo en la pelea por alejarse de la zona baja de la clasificación.

El encuentro, que estará dirigido por Mirat, se perfila como un choque de máxima exigencia, en el que la disciplina, el control de las fases estáticas y la eficacia en las zonas de definición serán factores determinantes para inclinar la balanza. En un escenario tradicionalmente hostil para los visitantes, el equipo sevillano deberá mostrar su mejor versión para competir durante los ochenta minutos.

El Ampo Ordizia llega a esta jornada cerrando la tabla con 6 puntos, fruto de una única victoria lograda en la jornada inaugural. A pesar de los resultados, el conjunto guipuzcoano ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente como local, donde eleva notablemente su nivel y propone encuentros de alta intensidad física. Su delantera destaca por un potente touch maul, uno de los aspectos que el Ciencias deberá saber neutralizar. En el plano individual, el beasaindarra Ander Alberdi, con 5 ensayos, es el máximo anotador en marcas, mientras que el máximo realizador en puntos es un viejo conocido de la afición sevillana, Chueco Huber, que suma 66 puntos en lo que va de temporada.

Fundamental Los científicos afrontan este domingo un partido clave ante un rival directo, con la mirada puesta en ganar confianza, alejarse de la zona baja y consolidar su crecimiento competitivo

Por su parte, el Cajasol Real Ciencias Sevilla ocupa actualmente la 9ª posición con 10 puntos, y es plenamente consciente de la trascendencia de este enfrentamiento ante un rival directo. Sumar en Ordizia supondría un impulso anímico importante, además de permitir al equipo ganar tranquilidad y reforzar la confianza del grupo en este tramo de la competición. El conjunto científico buscará imponer su ritmo, reducir al mínimo los errores no forzados y transformar su dominio en puntos cuando pise la zona de veintidós rival.

El técnico del Ciencias, Tomás Carrió, destacaba durante la semana la seriedad del trabajo realizado por el equipo: “Desde el comienzo de semana analizamos el partido de Liceo y planteamos los objetivos para el encuentro en Ordizia. Es un equipo muy fuerte en delantera, con mucha experiencia, y con jugadores atrás con buen pie. Desde el primer minuto tendremos que emplearnos al cien por cien si queremos traer los puntos”.

Para esta exigente cita, el Cajasol Real Ciencias Sevilla se desplazará con una convocatoria amplia, integrada por: Nahuel Yáñez, Marcelo Marina, Matías Galliano, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Enrique Cuadrado, Emmanuel Bobo, Fernando Pericet, Ibai Olabe, Daniel Stöhr, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Manuel Vázquez, Mario Vallejo, Coco Roldán, Miguel Reina, Perico Oltra, Antonio García, Fernando Luna, Pablo Sánchez, Ignacio Moreno y Jaime Camarero.

Un partido de alto voltaje, en un campo histórico y ante un rival necesitado, que pondrá a prueba la madurez competitiva del conjunto sevillano en un momento decisivo de la temporada.