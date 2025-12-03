Dos goles de un estelar Kylian Mabappé y otro de Eduardo Camavinga dieron al Real Madrid un convincente triunfo en San Mamés frente al Athletic Club (0-3), un marcador que rompe la serie de tres empates consecutivos del equipo blanco y evita la segunda victoria consecutiva del conjunto bilbaíno.
Mbappé abrió el marcador a los siete minutos culminando una espectacular acción personal plena de potencia y Camavinga dobló la ventaja madridista en el 42 al cabecear en el segundo palo, libre de marca, un balón que le prolongó también de cabeza Mbappé.
La estrella francesa cerró el marcador en el minuto 59 con un gran disparo desde 25 metros que sorprendió a Unai Simón.
Las fotos del Athletic-Real Madrid./Javier Zorrilla | Efe
