Las mejores fotos del Atlético Antoniano-Villarreal

El Atlético Antoniano estuvo a punto de protagonizar una nueva gesta en la Copa del Rey al llevar al Villarrea, un equipo de Champions, hasta la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti después de firmar un empate en la prórroga por 1-1.
Los lebrijanos llevaron el partido al tiempo suplementario tras el 0-0 que se había registrado en los 90 minutos iniciales. Ayoze adelantó a los amarillos en el minuto 102, pero Jesús García aprovechó un balón rechazado por el poste tras un disparo de Pana para empatar en el minuto 109.
En los lanzamientos desde el punto de penalti, el Villarreal hizo pleno y el Antoniano falló el lanzamiento del lateral Durán, que fue detenido por Arnau Tenas.
