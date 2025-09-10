Presentación de Fabio Cardoso y Batista Mendy

El Sevilla FC celebró este miércoles una doble presentación en la que fueron protagonistas Fábio Cardoso y Batista Mendy. Ambos futbolistas se suman a una semana intensa en Nervión, donde ya habían sido presentados César Azpilicueta y Alexis Sánchez.
