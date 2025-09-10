Presentación de Fabio Cardoso y Batista Mendy

TRIBUNALES
Condenado por estafar al ex sevillista Carriço
El club hispalense incorpora al central portugués y al centrocampista francés en una semana marcada por las llegadas de Azpilicueta y Alexis Sánchez

Batista Mendy: "Mi presencia física puede ayudar mucho al equipo"

El Sevilla FC celebró este miércoles una doble presentación en la que fueron protagonistas Fábio Cardoso y Batista Mendy. Ambos futbolistas se suman a una semana intensa en Nervión, donde ya habían sido presentados César Azpilicueta y Alexis Sánchez.

