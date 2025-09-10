Batista Mendy: "Mi presencia física puede ayudar mucho al equipo"

Miércoles con doble presentación en el Sevilla, en una semana en la que ya habían sido presentados Azpilicueta y Alexis Sánchez. Hoy fue el turno para Fábio Cardoso y Batista Mendy. El portugués considera que “hay un grupo muy bueno”, mientras que el centrocampista destacó que ahora tiene que “demostrar lo que vale”.

Fábio Cardoso regresa al fútbol europeo y explicó en su presentación que le “recibieron muy bien”. Cuestionado por si está listo para jugar este viernes contra el Elche, consideró que está “muy bien físicamente, trabajando bien, pero la decisión técnica la dejo para el entrenador”.

Como jugador veterano de la plantilla, al igual que otro de los refuerzos en la zaga como es Azpilicueta, señaló que va a “intentar ayudar a los jóvenes”. “Tenemos un grupo muy bueno y todos juntos vamos a ser felices juntos”, agregó.

El zaguero portugués llega procedente del Al-Ain de Emiratos Árabes, club en el que jugó en calidad de cedido, y explicó las diferencias respecto al fútbol europeo: “Es un poco diferente la intensidad y la calidad táctica y ahora llego a la liga española que para mí es una de las mejores, si no es la mejor”.

“Pienso que sí que voy a trabajar para ser importante y para ayudar. La defensa no es sólo los defensores, es todo un equipo”, dijo un Cardoso que considera que su punto fuerte es la “agresividad, la lectura del juego que tácticamente me siento cómodo”. “Ahora trabajo para mejorar todas las facetas”, añadió.

Habló también de Daniel Carriço, a quien considera una “leyenda” y una “referencia, ya que es un central que acá lo hizo muy bien y voy a hacer lo mejor para intentar hacer lo mismo”, señaló. Al respecto de la pretemporada, explicó que estuvo entrenando en Oporto: “Es verdad que no hice partidos, que es la parte más física, eso pasó y ahora estoy enfocado aquí, las personas me están cuidando muy bien”, acabó.

Batista Mendy, por su parte, dijo que se ha sentido muy bien “desde que ha llegado y ahora yo tengo que demostrar lo que valga”. “Mi adaptación está siendo muy buena, con los jugadores franceses (Nianzou y Agoumé) es más sencillo, la verdad que la adaptación está siendo más que perfecta”, señaló respecto a los primeros días.

El futbolista francés aseguró que el Sevilla “es el club más grande en el que he estado” y explicó que cuando lo llamaron “fue realmente un momento increíble”. El centrocampista se define como “agresivo, un jugador técnico, que intenta atacar al que tenga la posesión de balón” y aseguró que su presencia física “puede ayudar mucho al equipo”.