Dos Hermanas congela las tasas hasta 2027

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado en sesión ordinaria de Pleno una serie de modificaciones de carácter técnico en las ordenanzas fiscales, que, en líneas generales, implica que no habrá subida para el 2026. De manera que, con esta medida, se van a mantener congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales, con el propósito de proteger a las familias, autónomos y pequeñas empresas.

El Teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juan Antonio Vilches, ha explicado durante su intervención que con esta medida el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con una política fiscal responsable, justa y socialmente sensible, ya que la fiscalidad que el ayuntamiento traslada a las nazarenas y los nazarenos seguirá siendo la más baja del país de entre municipios de similar población y la más baja de los municipios colindantes a Dos Hermanas".

Por poner un ejemplo en los impuestos más destacados, el delegado responsable de la hacienda municipal ha mostrado una comparativa del IBI -Impuesto de Bienes Inmuebles- (conocido como contribución urbana) donde refleja cómo Dos Hermanas cuenta con el tipo más bajo, un 52% menos que en Sevilla capital; un 40% inferior al de Utrera o Los Palacios y Villafranca; y un 18% más bajo que Alcalá de Guadaíra.

Para ilustrar mejor los datos, el delegado ha tomado como referencia un piso de tipo medio de 3 habitaciones con un valor catastral de 55.857 euros: esta vivienda en Dos Hermanas pagaría 246 euros, en Sevilla capital 374 euros, en Utrera 349 euros y en Alcalá de Guadaíra 290 euros.

Lo mismo ocurre con el segundo impuesto más importante de los ayuntamientos, el IVTM -Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica- (popularmente conocido como el sello del coche): un vehículo medio entre 120 y 150 CV paga en Dos Hermanas 121,6 euros; en Los Palacios y Villafranca, 143,88 euros, en Utrera 136,69 euros; y en Sevilla 130.93 euros.

Así lo ha explicado el Delegado de Hacienda tras finalizar el Pleno Municipal, incidiendo en "la importancia de esta medida para favorecer la economía doméstica, la actividad comercial y empresarial y la calidad de los servicios públicos municipales que se prestan a la ciudadanía", destacando que no sólo permanecen intactos los impuestos y tasas, "también lo harán los precios públicos tales como la puesta a disposición y uso de instalaciones deportivas, los aparcamientos públicos municipales o los servicios de la Universidad Popular".