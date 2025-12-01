Un abogado laboralista explica qué es mejor, si cobrar en doce o en catorce pagas: "El dinero vale más hoy que dentro de seis meses"

La Navidad está cada vez más cerca y, a medida que nos vamos acercando a la fecha señalada, empiezan los preparativos. Sin embargo, además de las celebraciones familiares y la ilusión propia de esta época del año, también es el momento en el que numerosas personas reciben su paga extra en la nómina de diciembre. Se trata de un derecho recogido por el Estatuto de los Trabajadores; si bien es verdad que no todo el mundo recibe este ingreso adicional de la misma manera.

El artículo 31 de la normativa establece que cada trabajador "tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente, se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones". Ahora bien, hay empleados que, en lugar de cobrar 14 pagas, reciben su paga extra prorrateada en las doce mensualidades. Esto lleva a la inevitable pregunta: ¿qué es mejor, cobrar en doce o catorce pagas?

Andrés millán explica si es mejor cobrar en doce o catorce pagas

El abogado laboralista Andrés Millán comparte en su perfil de TikTok (@lawtips), donde reúne a más de 2,5 millones de seguidores, su respuesta en torno al beneficio que supone cada una de estas opciones. Eso sí, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la decisión de prorratear se establece por convenio colectivo y nunca de manera unilateral. "'Siempre es mejor cobrar el salario en catorce pagas que en doce'. Eso me dijo ayer un colega. ¿Tiene algún sentido? Absolutamente ninguno", sentencia el experto.

La realidad es que, "desde el punto de vista de administrar el dinero personal", cobrar en doce o en catorce pagas pone de manifiesto los conocimientos financieros de cada persona. "El cómputo anual por ley tiene que ser exactamente el mismo", prosigue. Es decir, "si ganas 20.000 euros, te los tienen que pagar", independientemente del número de mensualidades pautadas.

"Imagínate que cobras 24.000 euros al año. Pues, si te los dan en doce pagas, cada mes cobras 2.000 euros. Fin", explica Millán. En cambio, "si fuera en catorce pagas, en lugar de 2.000 euros, cobrarías 1.700 euros en enero, 1.700 euros en febrero... y, cuando llegue el mes de junio, ganarías los 1.700 euros de siempre más otros 1.700 euros de paga extra. Lo mismo sucedería en Navidad".

¿Es la educación financiera una asignatura pendiente?

"Verdaderamente, lo que se está haciendo (en el caso de recibir catorce pagas) es dejar más dinero en la empresa para cobrarlo más tarde", prosigue el abogado. "Pero vamos a ver, si me pudieran dar todo mi salario en una paga, y si tengo el mínimo conocimiento financiero y de administrar mi dinero, sería lo ideal. Así lo puedo poner en activos y me da una rentabilidad". Sin embargo, en el caso de España, existe un importante margen de mejora.

Así lo podemos extraer de la Encuesta de Competencias Financieras de 2021, una iniciativa del Banco de España que revela el desconocimiento de conceptos básicos por parte de una gran cantidad de la población, de entre 18 y 79 años. "Tan solo el 19% de los encuestados respondió correctamente a las tres preguntas que se les formuló", afirma la institución.

En lo que respecta a la paga extra, "la mayoría de la gente prefiere cobrar en catorce pagas", indica Millán. "Así se demuestra el poco conocimiento financiero: nadie invierte el dinero, nadie se sabe administrar... Simplemente, se prefiere la sorpresa de cobrar un mes lo que parece ser más". Como conclusión, advierte, "el dinero vale más hoy que dentro de seis meses".