Adiós al Ingreso Mínimo Vital: la Seguridad Social reclamará el cobro de cantidades indebidas a los beneficiarios que dejen de cumplir los requisitos en 2026

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación cuyo fin es garantizar un nivel mínimo de renta a personas en situación de vulnerabilidad económica. La cuantía que corresponde a cada beneficiario se calcula mediante la diferencia entre esa renta garantizada y el conjunto de ingresos de la unidad familiar, en función del número de miembros y sus características. Es por eso por lo que cualquiera variación en el nivel de renta es determinante para mantener, modificar o suspender la percepción de esta ayuda.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) culminará este mes de diciembre el proceso de revisión de los ingresos de los beneficiarios para asegurarse que cumplen con los requisitos para cobrar el IMV. En caso contrario, los hogares podrán dejar de cobrar este subsidio a partir del 1 de enero de 2026 e incluso tener que devolver parte de esta si durante el año superaron el límite de ingresos. Para ello, Hacienda remitirá a la Seguridad Social las últimas declaraciones de la renta presentadas por los beneficiarios, uno de los requisitos imprescindibles para percibir la prestación.

¿Puede la Seguridad Social suspender el cobro del IMV?

Una vez revisadas las declaraciones del IRPF correspondientes al 2024, la Seguridad Social evaluará la situación de cada beneficiario, con hasta cuatro resultados posibles:

Si los ingresos bajaron con respecto al año anterior, la cuantía del IMV subirá de cara a 2026 y, además, se abonarán los atrasos en una paga única con la diferencia que has dejado de cobrar durantre este año, pues la revisión tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

con respecto al año anterior, la cuantía del IMV subirá de cara a 2026 y, además, se abonarán los atrasos en una paga única con la diferencia que has dejado de cobrar durantre este año, pues la revisión tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Si los ingresos se incrementaron , la mensualidad del IMV se reducirá en compensación. En este caso, si has cobrado de más durante el año, la Seguridad Social podrá reclamar la diferencia o descontarla de futuras nóminas.

, la mensualidad del IMV se reducirá en compensación. En este caso, si has cobrado de más durante el año, la Seguridad Social podrá reclamar la diferencia o descontarla de futuras nóminas. Si los ingresos de la unidad familiar han permanecido estables, la cuota del IMV se mantendrá durante 2026, más la correspondiente revalorización acorde con el IPC interanual que apruebe el Gobierno.

durante 2026, más la correspondiente revalorización acorde con el IPC interanual que apruebe el Gobierno. Si los ingresos superaron los límites de renta garantizada según la unidad familiar, se notificará la pérdida del derecho a percibir el IMV.

La Seguridad Social aclara que solo se exigirá la devolución de las cantidades indebidamente percibidas cuando superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, en caso de que la unidad de convivencia integre al menos un menor de edad. En este caso, superado el periodo de pago voluntario, se aplicarán los correspondientes recargos y el devengo de intereses de demora.

¿Cómo saber si la Seguridad Social va a retirar el IMV?

Antes de recibir la notifiación postal o bancaria, los beneficiarios podrán consultar el resultado de la revisión a través del Certificado Integral de Prestaciones, al que se accede ac través de la sede electrónica de la Seguridad Social. También se puede estimar en base a los límites de renta y patrimonio (sin contar la vivienda habitual) para el año 2025: por ejemplo, según la unidad de convivencia, un adulto solo (20.353,62€), un adulto y dos menores (36.636,52€) o dos adultos y dos menores (44.777,96€).

Se puede dar el caso de que la Seguridad Social retire o merme la cuantía del IMV, pese a que los ingresos actuales sean peores que los de la declaración de la renta para el 2024. Los perceptores podrán notificar al INSS esta situación de vulnerabilidad sobrevenida a través del formulario 'Comunicación de las variaciones', que podrán presentar en su Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o enviar por correo ordinario a la Dirección Provincial más cercana.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recuerda que la pérdida del derecho a percibir el IMV es precisamente la razón de ser del IMV: "No es una prestación vitalicia, sino una palanca para impulsar la mejora económica y la calidad de vida de las familias en extrema necesidad. Que haya gente que alcance ingresos propios que le hagan no necesitar más el IMV es una buena noticia".