Autónomos y subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2026: cómo les afecta y todo lo que debes saber

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrá un impacto directo en los autónomos. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha fijado el sueldo base en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, con efecto retroactivo desde enero de 2026. No obstante, este incremento que beneficiará a miles de trabajadores, también afectará a los profesionales independientes con empleados a su cargo. Pero ¿de qué manera?

La subida del SMI supone un aumento de los costes laborales para aquellos que contratan personal. Esto influye directamente en decisiones clave, que van desde la planificación financiera hasta la fijación de precios o la capacidad de mantener o ampliar el equipo de trabajo. Además, aunque los autónomos que no tengan empleados no verán un cambio inmediato en sus cotizaciones, conocer cómo afecta esta medida a la economía es clave para comprender su entorno laboral.

¿Cómo afecta la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los autónomos?

En concreto, el sueldo mínimo se eleva un 3,1%, lo que supone un incremento de 37 euros al mes y de 518 euros al año en salario bruto. Llevado al terreno de los autónomos y pequeños empresarios, los beneficios no alcanzan muchas veces el sueldo mínimo, situado en torno a los 23.700 euros anuales por trabajador. Esta cantidad incluye el salario y las cotizaciones sociales.

Como decíamos, para una Pyme el incremento no se limita a esos 37 euros adicionales cada mes. También debe contar con la subida de las bases de cotización, el ajuste de pluses, incentivos o complementos, y las repercusiones indirectas de contratos y precios. Asimismo, la medida entra en vigor con efecto retroactivo. Esto significa que las empresas deberán abonar la diferencia de los meses ya transcurridos.

Si hablamos de números, la subida puede suponer el pago de 700 euros más por cada trabajador, en términos anuales. Por ese motivo, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha mostrado su inconformidad con la subida salarial en sectores en los que "no se puede" porque "la asfixia económica y fiscal" está destruyendo el empleo.

¿La subida del SMI afecta a los autónomos sin empleados?

"Desde el punto de vista empresarial, el impacto del SMI va mucho más allá del incremento de aquellos salarios que se sitúan exactamente en el mínimo legal", informa desde el bufete de abogados Miñana Beltrán. "En la práctica, muchas pymes experiementan un efecto arrastre que obliga a revisar escalas salariales completas para mantener coherencia interna, jerarquías retributivas y equilibrios organizativos".

Por otro lado, los autónomos sin empleados no verán un impacto directo en sus cotizaciones porque, en 2026, no se ha aprobado una subida general de las cuotas vinculadas al SMI. Por lo tanto, se mantiene el equema vigente y el único efecto se manifestaría de manera indirecta, influenciado por la evolución de los precios, el consumo o las relaciones comerciales.