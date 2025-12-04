La Base Logística del Ejército de Tierra impulsa la demanda de profesionales y suelo industrial en Córdoba

La Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) representa uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos impulsados en España en materia de defensa, innovación y sostenibilidad. Concebida como un polo de desarrollo tecnológico, la BLET aspira a convertirse en el corazón logístico del Ejército de Tierra, concentrando en un mismo espacio la gestión de materiales, mantenimiento y apoyo a las unidades desplegadas, con un enfoque de eficiencia y digitalización integral.

El desayuno de redacción Proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra: innovación e infraestructuras sostenibles organizado por El Día de Córdoba ha reunido en el hotel Hospes Palacio del Bailío Córdoba a los principales impulsores de la BLET, quienes han coincidido en un mensaje común: el proyecto avanza, consolida su calendario y ya está generando oportunidades económicas y formativas en Córdoba y su provincia.

Como ha confirmado Enrique Ruiz Alonso, general de Brigada y jefe de la Oficina de Proyecto la BLET, la Base Logística "avanza adecuadamente" después de que el pasado 25 de noviembre el consejo de ministros aprobara los 392 millones de euros para los contratos de las edificaciones. La licitación de las obras saldrá "en las próximas semanas" y lo hará dividido en dos bloques de ejecución variables -uno con plazo de 36 meses y otro de 19 meses- con previsión de que arranquen el verano de 2026 y que concluyan alrededor de finales del 2028 y principios del 2029.

Enrique Ruiz Alonso, general de Brigada y jefe de la Oficina de Proyecto la BLET. / Juan Ayala

"Lo que nos queda por delante es lo difícil, lo que da el carácter tecnológico a todo el proyecto: los equipamientos logísticos, mobiliarios y tecnológicos; la capa de comunicaciones por 5G y los sistemas de información. Todo ello nos va a llevar muchísimo esfuerzo para que en 2029 podamos tener una base inteligente a pleno funcionamiento orientada a la eficiencia operativa y a la seguridad de los procesos", ha incidido Ruiz Alonso, quien ha destacado la estrategia tecnológica de todo un recinto de 85 hectáreas mediante la cual van a "definir esas tecnologías que se van a implantar para ser los más útiles" en el proyecto.

Es clave para el desarrollo de la BLET un proyecto logístico adecuado que la acompañe. Ignacio Álvarez-Ossorio, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha puntualizado que la Base Logística es sinérgica con la red logística andaluza, la cual busca dotar a la comunidad autónoma "de una serie de nodos con inteligencia de red que articulen la infraestructura lineal, pues un nodo logístico sin conectividad no tiene la función óptima". Uno de esos nodos es el parque logístico de El Higuerón de Córdoba, cuya segunda fase se está demorando por motivo de los trabajos que se están llevando a cabo en los restos arqueológicos encontrados.

Ignacio Álvarez-Ossorio, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. / Juan Ayala

El director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha hecho referencia al paquete de movilidad militar de la Unión Europea, que "va a permitir conseguir fuentes de financiación importantes para infraestructuras que tengan capacidad de doble uso tanto para logística militar como para puertos civiles. Una ayuda europea que todavía no ha salido, pero que se encuentra dentro de los 13.000 millones de euros que va a movilizar la UE para infraestructuras duales. "Hay una complementariedad tanto en la conectividad como en el uso de los puertos logísticos que la Junta de Andalucía ha tenido durante bastantes años y en los que Córdoba se va a integrar como nodo esencial por el que se cruzan los dos corredores, de Algeciras-Antequera y de Sevilla", ha determinado Álvarez-Ossorio.

"Sin infraestructuras no podemos competir y el momento de invertir es ahora, no antes. Ahora es cuando nos toca afrontar una segunda parte en este proyecto que es el logístico. Nos toca empezar a programar las infraestructuras complementarias con objetivos a largo plazo como la conexión ferroviaria de la Rinconada y de la BLET y la autopista ferroviaria (Algeciras-Zaragoza)". Así ha reivindicado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "la transformación de la ciudad ya ha comenzado", pues se trata de "un proyecto transformador que va a permitir que la ciudad y la provincia se reindustrialicen".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido. / Juan Ayala

"Estamos haciendo cosas que hace años eran impensables como atraer empresas a las que atendemos sus demandas, principalmente en materia de suelo industrial. Ya se están generando más de 2.500 empleos por estas empresas que están llegando a Córdoba. Es decir, estando la Base todavía en obras, el proyecto ya está tenido impacto. Tenemos una oportunidad por delante fantástica y debemos seguir haciendo los deberes y poner más suelo a disposición de las empresas", ha destacado Bellido, quien ha insistido en la importancia de "fomentar el talento" profesional y colaborar entre todas las administraciones.

Precisamente esa coordinación institucional es la clave en la BLET para Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, quien ha resaltado que el gran reto de este proyecto es "la gobernanza operativa estable, es decir, seguir siendo eficaces en un desafío que trasciende a la provincia, a Andalucía y a España". "Tenemos que ser capaces de preparar la provincia y conectar Andalucía. Voy a intentar captar recursos de Europa porque tenemos que ser muy ambiciosos y quiero que corran más las cosas", ha subrayado Fuentes haciendo hincapié en la "capacidad competitiva de la provincia".

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba. / Juan Ayala

"Nos estamos rearmando sin complejos y Andalucía será un referente a nivel europeo con polos de desarrollo por tierra, mar y aire. Una apuesta decidida que es una palanca de transformación si aprovechamos las oportunidades. Si no gobernamos con eficiencia, la BLET será solo un gran taller", ha profundizado el presidente de la Diputación, insistiendo en la necesidad de tener capacidad eléctrica e infraestructuras hídricas en la ciudad y destacando la apuesta por la industria dual y la FP y exigiendo a las empresas privadas que inviertan más en investigación para avanzar tecnológicamente.

En el plan estratégico tecnológico de la BLET tiene un papel importante la Universidad de Córdoba (UCO). El rector, Manuel Torralbo, ha hecho hincapié en "el conocimiento teórico y aplicado" de la institución como clave "en la colaboración con este proyecto que es absolutamente tecnológico". Según Torralbo, la llegada de la BLET está generando una alta demanda de ingenieros, perfiles tecnológicos y nuevos desarrollos, convirtiéndose en una oportunidad de formación e investigación "no solo para la Base, sino para toda Córdoba". De hecho, el rector ha recalcado que la universidad de la FP no son antagónicos pues "el conocimiento llama al conocimiento". La UCO va "por el buen camino" en este aspecto tanto en su labor en la BLET como por la implicación de socios tecnológicos como Navantia e Indra.

Manuel Torralbo, rector de la UCO. / Juan Ayala

Además de puestos de trabajo para personal graduado en la universidad, la BLET abre las puertas a miles de empleos formados en cursos de Formación Profesional (FP). La Junta de Andalucía ya ha ofertado más de 2.100 plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército repartidas en 31 ciclos de 10 grandes familias profesionales que se imparten en 40 centros de Córdoba. "El ejército nos ha dicho la formación que hace falta para el proyecto y la oferta formativa se ha adaptado a la medida", ha explicado Adolfo Molina, delegado del Gobierno en la provincia, quien ha incidido en la "apuesta por formar a cordobeses para que puedan ocupar esos puestos de trabajo". Desde Empleo, además, se van a aportar hasta nueve millones de euros para formar a 7.000 desempleados en diferentes capacidades para que puedan trabajar en necesidades laborales que se han detectado relacionadas con la Base.

Delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina. / Juan Ayala

Ana María López, subdelegada del Gobierno en Córdoba, ha hecho hincapié en la apuesta del Gobierno de España en materia de defensa con el objetivo de que "el país tenga autonomía y no dependa de otros países". De ahí que la BLET, que "fue una apuesta del Gobierno de España en Córdoba con el papel fundamental de la vicepresidenta Carmen Calvo", sea "un proyecto importante en el aspecto tecnológico" y que cumple con objetivos aliados con las políticas nacionales como "la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la gestión de recursos y la autonomía energética".

La subdelegada también ha incidido en que la Base Logística permitirá "la creación de empleo de calidad una Córdoba que lo necesita con unos índices de desempleo importantes y mucha temporalidad". Un proyecto calificado como "beneficioso para todos los cordobeses" y que atrae a industria. "La Defensa no la tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión y un beneficio para todo el país", ha añadido.

Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. / Juan Ayala

Proceso de contrataciones en la BLET

Enrique Ruiz Alonso, general de Brigada y jefe de la Oficina de Proyecto la BLET, también ha confirmado que el gran contrato de obra "saldrá dentro de unas semanas" que se está dirigiendo desde el ministerio de Defensa, siendo esta "la inversión más gorda del proyecto". Hasta que se haga la inversión de equipamientos a lo largo de los años por 100.000 millones, el general ha explicado que se llevarán a cabo contratos más pequeños durante los próximos dos años con valores que rondarán los cinco y diez millones de euros relacionados con el área tecnológica del sistema de almacén y de la comunicación entre otros. Entre los años 2027 y 2028 se sacarán los contratos de implementación de paquetes tecnológicos y del BLET y se espera que haya una nueva oferta de empleo público en 2026.