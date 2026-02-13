Es oficial: la Seguridad Social confirma la pensión máxima que se puede cobrar en 2026 tras la nueva subida

El 2026 ha comenzado con buenas noticias para cerca de 13 millones de pensionistas: suben todas las prestaciones. Eso sí, antes el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un real decreto específico para asegurar su convalidación en el Congreso de los Diputados. De nuevo, las prestaciones de jubilación se han revalorizado un 2,7% en paralelo a la tasa de inflación interanual, una medida que evita la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. No obstante, los jubilados que cobran la pensión máxima disfrutan de un incremento adicional.

La pensión máxima ha subido un 3,9% este 2026, hasta los 3.395,04€ al mes en 14 pagas —47.530,56€ brutos al año— frente a los 2.367,60€ mensuales en 2025. Este porcentaje corresponde a la tasa interanual del IPC, que se situaría en el 2,7% con el dato de noviembre de 2025, más un 1,2% adicional, al igual que la base máxima de cotización. De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, ningún pensionista podrá cobrar más de lo establecido en esta cuantía máxima mensual, perciba una o varias pensiones contributivas.

¿Cómo se calcula la base regularadora de la pensión?

Los trabajadores con largas carreras laborales y altas bases de cotización son los más beneficiados por el método que utiliza la Seguridad Social para calcular las cuantías de las pensiones. En la actualidad, la base reguladora es el resultado de dividir entre 350 las bases de cotización de los últimos 300 meses (25 años). Después ese coeficiente se multiplica por un porcentaje en función del periodo de cotización:

50% de la base reguladora para quienes hayan cotizado el mínimo exigido de 15 años para acceder a una pensión contributiva, de los cuales dos deben enmarcarse en los 15 años anteriores a la jubilación

Por cada mes adicional, del 1 al 49, se suma un 0,21% más. En los 209 meses restantes, desde el mes 50, el coeficiente adicional es del 0,19%

Quienes hayan cotizado 36 años y 6 meses (438 meses) o más, cobrarán el 100% de la base reguladora de su pensión

Si el resultado de esta operación resulta superior a los 3.395,04 euros mensuales debido al acúmulo de bases de cotización elevadas, la cuantía de su pensión quedará fijada en dicho importe máximo automáticamente.

¿Qué coeficientes reductores se aplican a la jubilación anticipada?

La pensión máxima se aplicará también para los trabajadores con largas carreras de cotización, aún cuando decidan acogerse a la jubilación anticipada. En 2026, los trabajadores con al menos 35 años cotizados podrán jubilarse a los 64 años y 10 meses; a los 63 años para queines hayan cotizado más de 38 años y 3 meses.

Ahora bien, por cada uno de los meses que se adelanta la jubilación (hasta un máximo de 24) y en función de los años cotizados, se aplican coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21% sobre la base reguladora de la pensión. Si tras su aplicación, la cuantía de la pensión continuara siendo superior a la cuantía máxima, se aplicará un coeficiente reductor extra.

¿Cuándo es posible cobrar por encima de la pensión máxima?

Supongamos que un trabajador a la hora de jubilarse, en febrero de 2026, ha cotizado 40 años con una base media de cotización de 4.000 euros durante los últimos 25 años. En teoría, le corresponde cobrar el 100% de su base reguladora, que es de 3.428,57 euros mensuales, 48.000 euros al año si se tienen en cuenta las dos pagas extraordinarias. Sin embargo, la Seguridad Social recortará esta cuantía en 33,53 euros mensuales —469.42 euros al año— y pasará a cobrar la pensión máxima, que se revalorizará anualmente por encima del IPC.

Lo mismo ocurre en el caso de los pensionistas que cobran dos pensiones contributivas. Por ejemplo, un trabajador con una pensión de jubilación de 2.000 euros de jubilación y 1.500 euros de viudedad, cobra una suma de 3.500 euros mensuales. En cada nómina, la Seguridad Social le recortará 104,96 euros para que la cuantía se corresponda con la pensión máxima.

Las únicas formas de superar la pensión máxima son a través de la jubilación demorada y del completo para la reducción de la brecha de género: