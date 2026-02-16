Hasta 782 euros: esta es la proporción de la subida en las pensiones que Hacienda "reabsorberá" en la próxima declaración de la renta

La proporción de la subida que vuelve a las arcas por la vía fiscal es mayor entre las pensiones más bajas.

El Gobierno ha aprobado este 2026 la revalorización de las pensiones de jubilación en un 2,7%, un dato que sube hasta el 7% y el 11,4% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, respectivamente. Esto se traduce en unos 500 euros brutos mensuales más para una pensión media del sistema público, si bien esta subida no siempre repercute en el bolsillo de los pensionistas como esperaban. La razón principal es que las pensiones están consideradas rendimientos del trabajo, por lo que están sometidas a tributación en la declaración de la renta.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) estima que hasta el 43% del incremento de la pensión regresará a las arcas públicas por la vía físcal. Cabe recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que, al aumentar la cuantía de la pensión, lo hace también la base imponible y, en su caso, el tramo de renta por el que se aplica un tipo marginal superior. Este es el motivo por el que los pensionistas pueden percibir incrementos netos distintos en función del lugar de residencia, su situación familiar o si tiene rentas distintas a la pensión.

¿Cuánto más pagarás en el IRPF según la cuantía de tu pensión?

El portal especializado Noticias Trabajo explica que en las franjas de renta más bajas, la pérdida de parte de la reducción por rendimientos del trabajo al aumentar la pensión dispara el porcentaje de IRPF que paga por cada nuevo euro ingresado. Así, un pensionista que cobraba una pensión de 16.320,53€ anuales en 2025 que, tras la revalorización, ha subido hasta los 16.761,18€, pasa de pagar 191,15€ en la declaración de la renta a 380,63€. Esto se traduce en que del incremento bruto de 440,65€, el 43% se reabsorbe vía impuestos, lo que supone un incremento neto de 251,17€.

Noticias Trabajo ha calculado asimismo la proporción en que la subida se absorbería vía IRPF para un contribuyente soltero, de entre 65 y 75 años, que cobra las siguientes pensiones:

De 14.000€ en 2025 a 14.980€ en 2026 (pensión mínima): 10% aproximadamente (100€)

De 21.000€ a 21.567€ (pensión media): 30% (397€)

De 28.000€ a 28.756€: 30% (529€)

De 35.000€ a 35.945€: 33% (635€)

De 42.000€ a 43.134€: 37% (714€)

De 45.976€ a 47.217€ (pensión máxima): 37% (782€)

Estas cantidades se satisfarían en la declaración de la renta del próximo año, en cualquier caso.

Así puedes calcular la subida neta en tu pensión

Las pensiones contributivas se han revalorizado en un 2,7% sobre la cuantía bruta en 2026 con el fin de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la evolución interanual de la inflación. En cambio, el cálculo del IRPF obedece a un cálculo sobre la renta anual con una estructura progresiva. Cada euro adicional que se ingresa podría tributar a un tipo marginal mayor que al que se venía pagando en la anterior campaña de la Renta.

El resultado en el bolsillo de los pensionistas no es homogéneo y depende de diferentes factores. En cualquier caso, la subida se cobra, la cuestión es cuánto de esa subida queda después de impuestos. Para saber cuál es la "subida real", los pensionistas deben calcularla en neto teniendo en cuenta cuánto sube su pensión anual y cuánto crece su IRPF. En base al principio de quien más gana, más contribuye, es posible calcular el gravamen en base a los tipos aplicables en función de la base imponible:

Hasta 12.450€ : 19%

: 19% De 12.450€ a 20.200€ : 24%

: 24% De 20.200€ a 35.200€ : 30%

: 30% De 35.200€ a 60.000€ : 37%

: 37% De 60.000€ a 300.000€ : 45%

: 45% Más de 300.000€: 47%

No obstante, existen diversas deducciones y bonificaciones a las que podrán acogerse los contribuyentes según su perfil.