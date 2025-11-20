Siete de cada diez consumidores españoles han decidido adelantar sus compras navideñas para aprovechar las ofertas del Black Friday, según el Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España, elaborado por Ipsos para Amazon.

El informe refleja que seis de cada diez encuestados afirman haber notado una pérdida de poder adquisitivo durante el último año. Sin embargo, nueve de cada diez consideran que el comercio electrónico les ayuda a afrontar el aumento del coste de la vida, al facilitar precios más competitivos y opciones de ahorro.

Por este motivo, la mayoría de los consumidores ha optado por anticipar las compras navideñas, concentrando buena parte del gasto durante la semana del Black Friday, que se consolida como una cita clave del calendario comercial.