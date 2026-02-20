Los detalles de los comercios

Es cierto que la Semana Santa se hace entre todos, no solo es obra de las cofradías. Los comercios son una prueba. Ambientan las calles con gusto en muchas ocasiones. ¿No es un símbolo de las vísperas la pancarta de los capirotes de San Esteban o los nazarenitos de la Campana? Como lo fue en tiempos el nazareno en el balcón de Al Siglo Sevillano, pura y hermosa evocación. No se podía decir más con menos. En Galerías Madrid, en la calle Cuna, siempre hay un guiño a la Semana Santa, un reclamo publicitario, sin duda, pero también contribuye al anuncio de la fiesta más hermosa. La máquina de coser, el capirote, las túnicas, los escudos... No pocos son los que se paran a admirar este pequeño y hermoso rincón que incluye una fotografía de gran belleza de un nazareno de San Bernardo por la calle San José. Si la calle Cuna está entre las mejores para ver buenas cofradías, también tiene su sabor cuaresmal, que se agradece porque últimamente no ha tenido mucha suerte con las nuevas aperturas. Ni con los baches. Pero siempre hay motivos para seguir eligiendo Cuna como camino más corto para alcanzar el destino.