La señal del tiempo mejor

Ha sido un golpe de aldaba, un toque de llamador, el brazo de un amigo que te cubre por el hombro. Brota el azahar con timidez, aparece poco a poco, sin querer irrumpir, mucho menos alterar. Pero anuncia siempre un tiempo distinto, el comienzo de los días mejores. Para otros, el de las peores tensiones, porque nunca se reconoce que estos días son a flor de piel. Qué bellos son los naranjos con la botonadura blanca al completo, qué efímera es la flor de nuestra primavera, qué buena prensa tiene cuando no es garantía de equilibrio, sino de motor que altera la sangre. Ha llegado en el centro y en los barrios. Miren, capten, respiren hondo. El mejor perfume del mundo es gratis. Yno es garantía de buen tiempo. Solo de fragancia agradable. Esto que hoy nos ocurre es un privilegio.