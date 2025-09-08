Acesur lleva sus mejores aceites a Auténtica Premium Food Fest de la mano de Landaluz, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, como co-expositores en el stand 1C317, donde estará con algunas de sus marcas más emblemáticas como Coosur o La Española, con un claro objetivo: poner en valor la cultura del aceite de oliva y su papel fundamental en la gastronomía mediterránea.

El grupo referente en la producción y comercialización de aceites de oliva con más de 180 años de historia participará los próximos 15 y 16 de septiembre en la feria gastronómica que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

La compañía acudirá al evento “Participar en Auténtica Premium Food Fest supone una oportunidad única para acercar al público profesional y gastronómico la diversidad y calidad de nuestros aceites de oliva, y para seguir transmitiendo el origen, la innovación y la tradición que nos caracterizan”, afirma Álvaro Guillén, consejero de Acesur.

Durante las dos jornadas de feria, Acesur mostrará su gama de aceites de oliva así como sus últimas novedades lanzadas al mercado. Asimismo, reforzará su compromiso con la alimentación saludable, la sostenibilidad y la excelencia culinaria, valores que han situado al grupo como un referente nacional e internacional.

Auténtica Premium Food Fest es el mayor encuentro de la alta gastronomía en el sur de Europa, que reúne a productores, distribuidores, chefs y profesionales del sector para descubrir tendencias y propuestas innovadoras en el ámbito gourmet.

Con esta participación, Acesur reafirma su misión de seguir llevando la esencia del olivar andaluz a las cocinas de todo el mundo.

Trayectoria de Acesur

Sus inicios se remontan a 1840. Con sede en Dos Hermanas (Sevilla), Acesur es la compañía española que más aceite de oliva envasó en España en 2024.

Acesur posee once marcas en el mercado, entre las que destacan La Española, Coosur, Guillén, Ponti y Coosol, y cuenta con la línea de productos más completa del sector. Produce, refina, envasa y comercializa aceite de oliva y aceites de semillas.

Cartera de productos

En su cartera de productos además se incluyen vinagres, mayonesas y salsas. Acesur garantiza la calidad de sus productos realizando más de 200 controles analíticos y organolépticos diarios de sus productos.

Presente en más de 120 países, la calidad, la innovación y la sostenibilidad son los pilares del crecimiento sostenido de Acesur en los últimos años.