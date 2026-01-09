Agroseguro va a pagar a los olivareros más de 10 millones por las indemnizaciones, de hecho comenzó ayer, jueves, a abonarlas a las explotaciones olivareras por los siniestros registrados en la última campaña con un primer pago de 10,4 millones de euros, correspondientes mayoritariamente a siniestros relacionados con la falta de precipitaciones y las altas temperaturas.

La superficie total declarada con siniestro supera las 45.000 hectáreas aseguradas.

Con este primer pago, Agroseguro deja ya abonadas más del 90% de las indemnizaciones registradas en la campaña 2025 de aceituna (11 millones) y reafirma su compromiso de satisfacerlas en el menor plazo posible tras la evaluación definitiva de los siniestros.

Del total, los productores asegurados en Andalucía reciben 7,2 millones de euros. Corresponden principalmente a olivareros asegurados de Jaén (4,5 millones), Córdoba (1,3 millones) y Málaga (0,9 millones).

El resto (3,2 millones) se abona a productores de otras diez comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra.

Agroseguro

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza.

Prevención

Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.