Andalucía se prepara para reunir a los líderes mundiales de la movilidad sostenible

Altos cargos y exdirectivos de la Comisión Europea, Boeing, FreeNow, Blablacar, F1, Vueling, Formula E, Renault o Stellantis, entre otros, definirán la hoja de ruta de la movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura.

Tras dos ediciones en Valencia, eMobility Expo World Congress – MOW 2026 llega a Andalucía para analizar y definir el futuro de la movilidad. Se trata del encuentro de referencia europeo en movilidad sostenible, autónoma, electrificada, conectada y segura que del 10 al 11 de marzo de 2026 reunirá en Málaga a más de 6.000 directivos y profesionales del sector.

Una tercera edición que cuenta con un fuerte respaldo institucional y que, además, se alía con el MOW – The new Mobility Order in the World, el foro de mayor influencia sobre la industria, para impulsar la región como polo de digitalización y movilidad del Sur de Europa.

Durante el acto de presentación, el consejero de Turismo y de Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado que Andalucía “no solo acoge grandes eventos, sino que acoge los grandes debates del futuro”. “Nos consolidamos como plataforma internacional para la innovación, la industria sostenible y la movilidad del siglo XXI”, ha puesto en valor subrayando la importancia de Andalucía como lugar de encuentro de esta cita.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que "la Andalucía líder que estamos construyendo entre todos quiere ser punto de encuentro de los grandes debates, y el futuro de la movilidad es uno de ellos". Máxime, ha incidido Paradela, teniendo en cuenta que "Andalucía tiene una industria de automoción muy reseñable”.

El encuentro que dibuja la movilidad del futuro

eMobility Expo World Congress - MOW 2026 celebrará su tercera edición los días 10 y 11 de marzo en Málaga_

Las políticas regulatorias marcadas desde la Unión Europea para 2035, la neutralidad tecnológica y energética, la incorporación de los ecocombustibles o la necesidad de la modernización de un parque automovilístico serán algunos de los grandes temas que marcarán la agenda de eMobility Expo World Congress – MOW 2026. Un congreso que contará con grandes voces y líderes del sector de la movilidad de la talla de Apostolos Tzitzikostas, Comisionario de Transporte y Turismo Sostenible de la Comisión Europea, Eduardo Carrillo, Managing Director en Boeing Technology Innovation Europe & Brazil; Stefano Domenicali, presidente de la F1; Isabel García, General Manager Spain de FreeNow; Florent Bannwarth, Country Manager de BlaBlaCar; Santiago Lopezbarrena, Director de Sostenibilidad de Vueling; Ignacio Calcedo, Events Director de Fórmula E; Patrice Ratti, expresidente de Renault Sport Technologies, y Carlos Tavares, Exceo de Stellantis.

Jaime Alguersuari, director de MOW y uno de los máximos exponentes de impulsar el mundo del motor en España, ha asegurado que “el MOW definirá la hoja de ruta de las inversiones en movilidad sostenible, un sector clave en la vertebración social, económica y territorial a nivel mundial. A través de una destacado elenco de autoridades, directivos de instituciones, empresas y entidades, el evento recogerá los grandes debates del futuro de la movilidad y desgranará la transición a un nuevo orden mundial, poniendo al usuario en el centro del debate”.

Más de 370 expertos y ponentes internacionales procedentes de todos los sectores clave de la industria: desde fabricantes de vehículos, servicios de movilidad compartida, operadores de transporte público, empresas de software de navegación y conectividad, proveedores de nuevas fuentes de energía como el hidrógeno verde, fabricantes de baterías y soluciones de almacenamiento energético, hasta empresas de movilidad urbana.

En este marco, el eMobility Expo World Congress – MOW 2026 contará con 6 auditorios simultáneos que albergarán 10 foros verticales enfocados a cada segmento de la industria de la movilidad y cuatro agendas para CEOs, CIOs, responsables de flotas y el Goverment & Manufacturers Summit, que reunirá en el escenario a administraciones públicas y a la industria para favorecer la colaboración público-privada tan importante en el sector de la movilidad.