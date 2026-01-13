El bienestar laboral se abre paso en las empresas como criterio fundamental con el respaldo de Aenor

El bienestar laboral se abre paso en las empresas como criterio fundamental, de hecho la Fundación Mundial de la Felicidad propone con la Certificación de Bienestar Laboral (CBL) una herramienta de transformación orientada a obtener resultados tangibles. Los estudios muestran que las organizaciones que integran el bienestar de forma estratégica logran incrementos del 31% en productividad, reducciones del absentismo de hasta seis veces, menor rotación y mejoras significativas en compromiso, creatividad y resultados de negocio.

La Fundación Mundial de la Felicidad y Aenor han presentado en la sede del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) la CBL. El sello se concibe como un nuevo estándar internacional que acredita a aquellas organizaciones que integran el bienestar de las personas en su modelo de gestión.

La CBL es un sello creado por la Fundación Mundial de la Felicidad, en alianza con AENOR, que acredita a organizaciones de cualquier tamaño y sector por integrar el bienestar en su estrategia, su cultura, sus procesos y su operativa. El modelo se basa en un sistema de evaluación por bloques, auditorías periódicas y un enfoque de mejora continua, con verificación externa independiente por parte de AENOR.

La presentación del proyecto ha generado gran interés entre el tejido empresarial de la región que ha llenado el aforo de la sede del órgano de referencia en Aragón en materia de riesgos laborales. Junto a los representantes empresariales, han participado también con un papel relevante altos representantes del Gobierno de Aragón, como el director general de Trabajo, Jesús Divassón, encargado de la bienvenida institucional. La directora del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), Noelia Carbó, ha sido la encargada de cerrar el evento.

La CBL se articula sobre un modelo de doble rasero, que separa de forma clara y transparente las funciones de cada entidad implicada. Por un lado, la Fundación Mundial de la Felicidad lidera el diagnóstico inicial, el acompañamiento y la implantación del sistema de gestión del bienestar, aplicando su modelo propio y acompañando a las organizaciones en su proceso de mejora continua. Aenor, por su parte, actúa como entidad certificadora, realizando la auditoría externa y verificando de forma independiente las variables que permiten otorgar el distintivo.

Durante su intervención, el director general de la Fundación Mundial de la Felicidad, Raúl Varela, ha hecho hincapié en la alianza con Aenor, asegurando que ésta “aporta una robustez y una credibilidad claves para que el bienestar deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una verdadera palanca de transformación empresarial y social, ofreciendo a las organizaciones un estándar serio, medible y auditable”. Además, Varela ha subrayado que la CBL “nace como un nuevo estándar internacional, alineado con las directrices ISO 45000 e integrado con criterios ESG, que permite a las empresas demostrar, con evidencias, su compromiso real con las personas y con la sostenibilidad de su modelo de negocio”.

Bienestar laboral

Durante la jornada, Noelia Carbó, directora del Issla, ha destacado el papel que puede jugar esta certificación en el tejido empresarial aragonés, asegurando que iniciativas como la CBL “aportan un marco riguroso y práctico para ayudar a las empresas de Aragón a avanzar hacia entornos de trabajo más saludables, humanos y competitivos. El bienestar laboral es hoy una cuestión estratégica que impacta directamente en la salud, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones”.

En este sentido y durante su parlamento de bienvenida, el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, también ha puesto en valor “la necesidad de impulsar herramientas que ayuden a las empresas a afrontar los retos actuales del mundo del trabajo desde una perspectiva preventiva y estructural”.

Clima laboral

La presentación de la CBL se produce en un contexto especialmente complejo para el bienestar laboral en España. Según los datos más recientes publicados en diferentes estudios y encuestas de clima laboral, el 44 % de los trabajadores sufre estrés a diario, el 46 % declara tener sobrecarga de trabajo y las bajas laborales vinculadas a problemas de salud mental han aumentado un 13,6 % en los últimos tres años.