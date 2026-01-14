El presidente de Caja Rural del Sur junto a los rectores de las UHU, UCO y UNIA.

Caja Rural del Sur extiende su programa Talento en colaboración con la UNIA y las Universidades de Huelva y Córdoba, una iniciativa impulsada por el Área de Gestión de Personas de la entidad, con el objetivo de atraer, formar y retener nuevo talento profesional, alineando la formación universitaria con las necesidades reales del sector financiero.

Así, la entidad ha ratificado su apuesta por la formación especializada en el sector financiero mediante la puesta en marcha de tres programas universitarios de posgrado orientados a formar y desarrollar el talento de jóvenes que deseen impulsar su trayectoria profesional y académica en Andalucía.

Para el desarrollo de esta oferta formativa, Caja Rural del Sur ha establecido un acuerdo estratégico con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de Córdoba (UCO).

La colaboración entre las instituciones ha quedado formalizada en un acto celebrado en la sede de la entidad en Sevilla que ha contado con la participación del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, junto al rector de la UNIA, José Ignacio García Pérez; el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero; y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez.

Fruto de esta colaboración institucional, se han diseñado tres programas presenciales de posgrado de nueva creación que permitirán la obtención del Diploma de Especialista en Servicios y Mercados Financieros (Desmf). Estos programas, que contará con 30 plazas cada uno, están dirigidos a jóvenes profesionales y titulados en Ciencias Sociales, y contemplan la posibilidad de incorporación profesional a la entidad una vez finalizado el periodo formativo.

El carácter dual de los programas constituye su principal elemento diferenciador. Caja Rural del Sur ha participado activamente en el diseño curricular, aportará a sus propios profesionales como docentes y garantizará seis meses de prácticas remuneradas en la entidad, reforzando así la conexión entre la formación académica y la experiencia profesional real.

Formación de alto valor añadido

El Diploma de Especialista en Servicios y Mercados Financieros (Desmf) se configura como una formación de alto valor añadido. Se trata de tres programas de posgrado que se impartirán de manera simultánea, con una carga académica de 32 créditos ECTS y 304 horas lectivas cada uno, y que contarán con un claustro integrado por más de 100 profesores de las universidades participantes, junto a profesionales de Caja Rural del Sur y expertos del sector financiero.

Además del título universitario de posgrado, el programa ofrecerá la posibilidad de obtener certificaciones profesionales de alta empleabilidad, como EFA y LCCI, cuyas evaluaciones están supervisadas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El inicio de los tres programas está previsto de forma simultánea en febrero de 2026. Se desarrollarán en modalidad presencial, de martes a jueves, hasta el mes de septiembre, y contarán con un proceso de selección que incluirá una entrevista académica y profesional.

Sistema de becas

En coherencia con su función social, Caja Rural del Sur ha previsto un sistema de becas del 50 % y del 100 %, con el objetivo de garantizar que ningún joven quede excluido de esta oportunidad de especialización en el ámbito de los mercados financieros por razones económicas.

Con esta iniciativa, Caja Rural del Sur refuerza su compromiso con Andalucía como entidad netamente andaluza, internacionalizada con presencia en Portugal, con una sólida vocación de servicio, una alta solvencia reconocida, calificación Triple A por Moody’s, y una plantilla integrada por más de 1.000 profesionales.