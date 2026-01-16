La economía circular reúne a expertos de España y Suecia para tratar sobre la transición verde

La economía circular reúne a expertos de España y Suecia en una jornada para tratar sobre la transición verde en la que firmas como Alfa Laval, IKEA y Tetra Pak participaron como organizadoras.

La Embajada de Suecia en Madrid ha impulsado un encuentro que reunió a representantes institucionales, empresas y expertos de España y Suecia para intercambiar visiones y experiencias sobre los retos y oportunidades de la economía circular en Europa, en un contexto marcado por la transición verde y la competitividad empresarial.

Bajo el título 'Redefining Waste: De residuo a recurso', contó con la presencia del embajador de Suecia en España, Per-Arne Hjelmborn para la apertura poniendo en contexto la relevancia del debate y el momento europeo actual, y destacó que “la circularidad es cada vez más central para la economía europea, no solo desde una perspectiva de sostenibilidad, sino también en términos de competitividad, autosuficiencia y resiliencia”. En su intervención subrayó la importancia de reforzar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas entre países para avanzar hacia modelos más circulares y eficientes en el uso de los recursos.

Durante la jornada, Alejandro Dorado Nájera, alto comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentó la visión del Gobierno de España en materia de economía circular y explicó que “debemos mantener una visión amplia de la transición ecológica como oportunidad. Una mirada que, además de la descarbonización, abarque el resto de objetivos ambientales, como la preservación de la biodiversidad y la economía circular. Y una visión amplia de la economía circular, que no se centre exclusivamente en la gestión de residuos o el reciclaje, sino que ponga el foco en la prevención de la extracción de recursos mediante cambios en la producción de la mano del ecodiseño, trasformaciones de nuestro consumo, además de fomentar los mercados de materias primas secundarias.”

Desde la perspectiva sueca, Tony Clark, director General de la Swedish Waste Management Association, compartió la experiencia de Suecia en el transición verde y en el desarrollo de mercados circulares, poniendo el foco en alcanzar la autonomía verde “Para alcanzar la autonomía estratégica verde, debemos invertir en innovación, infraestructuras y cadenas de valor circulares, incluyendo hubs transregionales que permitan recuperar materiales y energía de manera eficiente, garantizando la seguridad y sostenibilidad de nuestros recursos”.

El encuentro contó también con la participación de las empresas coorganizadoras: Alfa Laval, IKEA y Tetra Pak que aportaron una visión desde distintos sectores sobre su modelo de negocio enfocado en la circularidad e innovación.

Para Alfa Laval, la Economia Circular constituye unos de los principales pilares a partir de los cuales desarrolla su Estrategia de Crecimiento y Consolidacion de Negocio. Jose Manuel Palomo, Director de la Division de Energia de Alfa Laval Iberia, destacó la importancia de las colaboraciones estratégicas y alianzas con diferentes sectores industriales para permitir el desarrollo conjunto de tecnologías validables, eficaces y que permitan incrementar nuestra “competitividad” en materia de sostenibilidad. Así mismo puso su énfasis en los modelos bajo los cuales Alfa Laval está realizando el tránsito de tecnologías ya probadas hacia los nuevos desafíos que plantea la Circularidad tales como la aceleración de los periodos de desarrollo de soluciones permitiendo que las mismas sean fiables y financiables para nuestros clientes.

Laura Durán, directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de IKEA en España destacó como la "Circularidad no es solo reciclar, es repensar cómo diseñamos, producimos y usamos los productos. En IKEA trabajamos para que cada pieza tenga más de una vida, porque creemos que cuidar lo que tenemos es la mejor manera de cuidar del planeta. Y lo hacemos con soluciones accesibles para que la sostenibilidad sea parte del día a día de todos".

La importancia del Diseño

Virginia Rodríguez, Head of Sustainability, Tetra Pak Iberia, señaló que “en el sector de los envases de cartón para bebidas y alimentos, la circularidad comienza en el diseño, pero solo se consolida con la colaboración de toda la cadena de valor del reciclaje, desde la separación por parte de los consumidores en el hogar hasta el reciclaje y el desarrollo de los mercados finales. La cooperación entre empresas y administraciones es clave para la economía circular”.

La jornada concluyó con un diálogo circular abierto a todos los agentes de la mano de Nuria Suarez, redactora especializada de Retema, con un posterior pase a preguntas de los asistentes.

Clausura

El encuentro se cerró con palabras de agradecimiento del Embajador Per-Arne Hjelmborn, quien destacó el valor de este tipo de espacios de diálogo para reforzar la cooperación bilateral entre Suecia y España y seguir avanzando juntos en la transición hacia una economía más circular y sostenible.