Los empleados de Cofares respaldan un año más su satisfacción con la política de la empresa, lo que la ha hecho merecedora por sexto año consecutivo de la distinción como Top Employers España 2026. El reconocimiento destaca el compromiso de la Cooperativa con la creación y mantenimiento de un entorno laboral excepcional para sus más de 3.200 empleados y consolida un año más a la Cooperativa como un empleador de referencia en España.

“En Cofares trabajamos para construir un entorno profesional sólido y preparado para los retos del futuro, en el que el bienestar y el desarrollo del talento forman parte natural de nuestra manera de hacer las cosas”, ha señalado Eduardo Pastor, presidente de la Cooperativa. “Renovar este reconocimiento nos impulsa a seguir avanzando en nuestro propósito de cuidar al equipo, fomentando un espacio que permita a cada persona alcanzar su máximo potencial y contribuir al éxito de la Cooperativa”, ha resaltado.

La certificación, otorgada por Top Employers Institute, evalúa a las organizaciones líderes en función de diferentes áreas de la gestión de personas, entre ellas la digitalización, el entorno de trabajo, el liderazgo, la atracción de talento, la formación, el bienestar, la sostenibilidad y la diversidad e inclusión.

Cofares ha obtenido de nuevo esta distinción gracias a una estrategia centrada en las personas y alineada con los retos presentes y futuros del sector salud. En el último año, Cofares ha reforzado sus políticas de talento con una apuesta decidida por la digitalización y la inteligencia artificial. Estas palancas se han integrado en procesos más ágiles, que facilitan el trabajo diario y mejoran la experiencia del empleado.

La Cooperativa también se ha consolidado como un referente en desarrollo profesional, ampliando su oferta formativa. Destacan iniciativas como la Certificación Profesional en Logística Cofares y los programas de The Power Business School, accesibles para los empleados, junto a un modelo de liderazgo orientado al crecimiento continuo.

En línea con su compromiso social, Cofares ha seguido impulsando la atracción de talento y su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, con especial foco en el impulso del talento joven. En este ámbito, el programa Grow Up se configura como una cantera clave para el futuro de la organización, facilitando la incorporación y el desarrollo de nuevos profesionales. A ello se suma la colaboración con entidades como Fundación Integra, Cruz Roja e Inserta, que refuerzan un entorno laboral diverso en el que todas las personas aportan y suman.

Cofares

Cofares es una cooperativa de distribución farmacéutica de gama completa y un agente estratégico dentro de la cadena de valor del medicamento, que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Como organización vertebradora de la salud, representa a cerca de 12.000 titulares de oficinas de farmacia. Desarrolla su actividad en base a la excelencia operativa, gracias a su estructura sólida, eficiente y acorde a la legislación vigente, 1 de cada 3 medicamentos en nuestro país son gestionados por Cofares.

Farmavenix

También ofrece servicios de valor añadido a las farmacias y soluciones integrales a la industria a través de su operador logístico, Farmavenix, abarcando toda la cadena de valor del medicamento.

La organización mantiene un firme compromiso con las personas y con las prácticas empresariales responsables, en nuestro país genera más de 3.200 empleos directos, a los que se suman otros 1.100 puestos indirectos.