Grupo Tello Alimentación se vincula al fútbol sala con el CD Toledo FS y ha estado presente en la presentación oficial de los equipos masculino y femenino del Toledo Fútbol Sala, celebrada en el Pabellón Javier Lozano Cid la semana pasada.

El evento reunió a jugadores, cuerpo técnico, aficionados, representantes institucionales y patrocinadores, marcando el arranque de la temporada 2025-2026 con ilusión y nuevos retos deportivos.

Inés Tello, directora de Marketing de Grupo Tello Alimentación, ha subrayado: “Nos sentimos muy orgullosos de acompañar al Toledo Fútbol Sala en esta nueva temporada. Para nosotros, el deporte es una herramienta de transformación social y un reflejo de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación, que compartimos plenamente en Tello”.

La compañía, líder en el sector alimentario, reafirma así su apuesta por el deporte local como motor de cohesión social y crecimiento personal, reforzando su propósito corporativo de alimentar de manera responsable y sostenible para mejorar la vida de las personas y del planeta.

Partido amistoso

La jornada inaugural incluyó un partido amistoso frente al Móstoles de Segunda División y la presentación de las nuevas plantillas masculina y femenina.

La presencia de representantes institucionales y del seleccionador nacional Jesús Velasco dio respaldo al evento, que marca el inicio de una temporada en la que Tello seguirá acompañando al club y a su afición.

Grupo Tello Alimentación

Fundado en 1968, Grupo Tello Alimentación mantiene un firme propósito “Alimentar de manera responsable y sostenible para mejorar la vida de las personas y el planeta”.

Con sede en Toledo, está formado por las marcas Tello, Frial, Sánchez Montero, Pamplonica, Mina, Valle y Hemosa, bajo las que produce más de 500 referencias de producto.

Presente en más de 50 países, cuenta con una plantilla de alrededor de 1.350 trabajadores, y superó los 402 millones de euros de facturación en el pasado ejercicio.