Maqueta del 'backfilling' (relleno) seco evitará los depósitos externos o montañas de sal en el entorno de Mina Muga.

Tectonic Investment y EMR Capital confían en las posibilidades de Mina Muga y prueba de ello es que Highfield Resources Limited, matriz australiana de Geoalcali, ha hecho efectiva la inyección de capital por 10 millones de dólares australianos (más de 5,6 millones de euros) procedentes de estos accionistas estratégicos.

La entrada de estos fondos permitirá a la empresa con sede en Pamplona resolver trámites pendientes con la concesión minera de Goyo, avanzar en negociaciones con socios estratégicos en Mina Muga y reforzar su liquidez para operaciones ordinarias, según afirman fuentes de la compañía.

“Mina Muga mantiene el sólido y constante respaldo de sus inversores, que nos han acompañado durante 14 años de compleja tramitación administrativa y legislativa, dónde se ha trabajado de forma muy profesional y estamos muy convencidos del enorme potencial de generación de valor que representa”, ha subrayado Carles Alemán, CEO de Geoalcali.

Esta operación refuerza la posición financiera de la compañía y se estructura mediante nuevas notas convertibles, adaptando también las emitidas en 2023 a los nuevos términos y extendiendo su vencimiento al mismo horizonte temporal. La entrada efectiva de fondos refleja la confianza de los accionistas en la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, consolidando a Mina Muga como un proyecto estratégico a nivel europeo y como un modelo industrial circular, en el que todos los recursos extraídos tienen un destino útil, cumpliendo así con los estándares ambientales europeos.

Mina Muga producirá potasa (granulada y estándar), potasa blanca, sal vacuum y sal de deshielo (en menor medida). Esta sal vacuum, de gran pureza (más del 99,9% de NaCl) se obtiene mediante purificación y cristalización al vacío, y resulta esencial para la industria química y electroquímica española, especialmente en la producción de cloro, sosa cáustica, PVC, poliuretanos, desinfectantes y tratamiento de aguas.

La oferta nacional actual de sal vacuum depende de importaciones desde Alemania, Francia y Holanda, generando vulnerabilidad estratégica y costes logísticos. Mina Muga producirá inicialmente 270.000 toneladas anuales, ampliables a 540.000, que cubrirán la demanda interna y fortalecerán la soberanía industrial española.

Residuos minerales

Por otra parte, gracias al innovador proceso de backfilling seco, el resto de los residuos minerales se reintroducirán directamente en la mina, evitando su acumulación exterior en las denominadas “montañas de sal”. Esta técnica pionera en una mina de potasa permitirá la gestión controlada y sostenible de estas sales, cerrando el ciclo de aprovechamiento y convirtiendo la operación en un ejemplo de minería circular.

“El proyecto combina innovación tecnológica con sostenibilidad”, señalan fuentes de Geoalcali, recordando que todos los procesos cumplen la normativa vigente y son supervisados por las autoridades competentes.

Reindustrialización verde europea

La combinación de producción circular y diversificación de productos de alto valor añade un importante valor estratégico, alineando a Mina Muga con los objetivos de la reindustrialización verde europea, impulsando eficiencia de recursos, innovación tecnológica y sostenibilidad, y consolidando a España como referente en minería responsable y el autoabastecimiento de materias primas críticas.