Ana Santos, escritora: "Cualquier tiempo no fue mejor, sino que fue peor"

Ana Santos (Zaragoza, 1957) lleva toda una vida como centinela de los libros. En 2013, fue nombrada directora general de la Biblioteca Nacional de España. Un cargo que desempeñó hasta que se jubiló hace apenas dos años. Sin descanso, acaba de publicar Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres, ensayo con el que ha conseguido el Premio Espasa 2025. En su maravillosa obra parte en el Renacimiento y llega a la Guerra Civil para dibujar la paulatina conquista de derechos de las mujeres: leer, escribir, estudiar y revelarse en plena libertad.

Pregunta.Su libro Sembrar palabras, ¿es más necesario ahora que nunca?

Respuesta.Todo lo que se narra son hechos históricos. Llegar a una sociedad igualitaria, aunque todavía nos queda camino, nos ha costado mucho. Ha sido una lucha de muchos años. Por eso hay que conocerla y saber valorar el significado de la palabra libertad, para cuidarla y no perderla.

P.El acceso a la lectura fue un pilar fundamental en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

R.Sin duda alguna. La posibilidad de que la mujer aprendiese a leer y, por tanto, pudiese escribir y manifestar sus ideas provocó que otras las pudiesen leer. Abrió la puerta a que pudieran asumir la situación que estaban viviendo y fuesen conscientes de que podía haber otra vida, la pidiesen y la reivindicasen.

P.Josefa Amor y Borbón es una desconocida aunque su figura fue fundamental en el siglo XVIII por defender el acceso a la educación de las mujeres.

R.Igual que no conocemos a otras muchas... el legado que nos dejaron ha estado oculto y silenciado durante años. Josefa Amor y Borbón pidió en su famoso Discurso en defensa del talento de las mujeres la igualdad en la educación para niños y para niñas.

P.En el siglo XIX aparecieron esas mujeres que escribieron, desde ese sitio privilegiado que era la propia escritura, sobre el papel modélico de las féminas.

R.Pilar Sinués y Faustina Sáez de Melgar, entre otras. Se las denomina escritoras de la domesticidad, porque reivindicaban su papel como madres y esposas antes que escritoras. Vivían en una contradicción bastante significativa. De hecho, algunas tuvieron una vida personal bastante desgraciada por esa posición tan inmovilista. Pero también, porque necesitaban sentirse aceptadas y sabían que si no ponían esto por delante les iba a resultar más difícil que sus obras se publicasen y se conociesen. Pero fíjate, fueron escritoras valientes que reivindicaron muchas cosas. Sus obras sirvieron para que otras mujeres se acercasen a la lectura

P.Se puede extrapolar al movimiento tradwives que se ha popularizado en redes.

R.Hay una diferencia fundamental entre ambas épocas. En el siglo XIX, la mujer todavía no se podía sentir libre y en muchas ocasiones era rechazada y ridiculizada por manifestar sus ideas. Hoy sí que puede sentirse libre de elegir su camino y desde esta libertad caminar por donde estime oportuno.

P.¿Qué supuso la dictadura franquista para todos los avances conseguidos?

R.Se dio un paso importante en cuanto a la consideración de una sociedad igualitaria que se perdió al finalizar la guerra. La mujer volvió a estar recluida en el hogar, a tener una escasísima presencia pública y muchas, pertenecientes al mundo rural o de clases más bajas, no asistieron al colegio o lo hicieron hasta los 12 años y poco más.

P.Sin ánimo de villanizar a nadie. ¿Qué recuerdo merecen figuras como Pilar Primo de Rivera, creadora de la Sección Femenina?

R.Cada una somos hijas de nuestro tiempo. A través de la Sección Femenina lanzó un ideario que condicionaba mucho la vida de las mujeres y las relegaba a un papel secundario. El régimen necesitaba familias fuertes donde se defendieran los valores del nacionalcatolicismo, con mujeres abnegadas y sacrificadas que sacaran el hogar adelante.

P.Con este resurgir de movimientos neoconservadores y de jóvenes que alaban a Franco... ¿Cómo explicar que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor?

R.No solamente no fue mejor, sino que fue peor. Las generaciones más jóvenes tienen que saber lo que ocurrió. Por eso este libro está dirigido a ellas. Han nacido en libertad y no son conscientes de lo que es sentirse privado ella. Piensan que vamos a volver a etapas anteriores sin los problemas que tenemos ahora y no es cierto. Hay que aprender de los hechos históricos y saber de verdad lo que pasó para luego optar libremente por lo que uno considere.

P.La historia ha demostrado que todo lo conseguido se puede perder de un plumazo.

R.Efectivamente. No tenemos que dar por adquirido ningún derecho de manera permanente si no se lucha por mantenerlo. Los vaivenes políticos son así y la historia lo demuestra. Hay que cuidar lo que se tiene en cada momento y asignarle el valor que le corresponde.