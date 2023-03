"Toda desaparición tiene que ser denunciada"

La voz de los desaparecidos en Andalucía. David Guzmán exhala solidaridad y compromiso por los cuatro costados. Sirviendo al orden, como policía local en Sevilla desde el año 1999; contribuyendo a la seguridad pública de los ciudadanos, como miembro voluntario de Protección Civil; y poniéndole voz a las familias que cada día se enfrentan a la desaparición de un ser querido como coordinador de SOS Desaparecidos Andalucía. Una asociación sin ánimo de lucro constituida en Caravaca de la Cruz en el año 2010 pero que está activa desde el 2007 y colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben qué ha sucedido ni dónde se encuentran. Guzmán coordina la participación de los colaboradores de las ocho provincias tras una larga experiencia en la delegación de Sevilla.

- ¿Cómo se estructura SOS Desaparecidos en Andalucía?

- SOS Desaparecidos en Andalucía está organizada en las ocho provincias por colaboradores que se coordinan en todas sus actuaciones, todos son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y trabajadores sociales.

- ¿Es un trabajo por vocación? ¿Nadie cobra?

- Efectivamente. La colaboración con SOS Desaparecidos es totalmente altruista y voluntaria. Y evidentemente nadie cobra o recibe ningún tipo de prestación por su participación. Somos 29 personas que participamos en la asociación, además de los colaboradores, con el objetivo de ayudar a las familias desde su experiencia personal y profesional.

- Coordina la asociación en Andalucía después de una larga etapa como coordinador en Sevilla. ¿Por qué decidió dar el paso?

- La coordinación de SOS Desaparecidos en Andalucía llegó tras la pérdida de nuestro compañero y amigo Javier López, que nos dejó muy joven y de forma repentina. A raíz de ese momento, el Presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, y el Coordinador Nacional, Francisco Jiménez, ambos fundadores de SOS Desaparecidos, me ofrecieron la coordinación de dicha entidad en Andalucía. Ello constituyó para mí un reto no fácil, pues en algunos momentos, y en determinadas situaciones, cuesta mucho coordinar una desaparición, directamente, bien por la relación que se mantiene con las familias, ya que emocionalmente es complejo, o, indirectamente, con determinados servicios públicos.

-¿Cuántos casos hay activos actualmente?

- En SOS Desaparecidos tenemos activos más de 120 casos, aunque esta cifra puede no coincidir con el número oficial.

- ¿Cuántas alertas ha lanzado por redes sociales desde que llegó al cargo?

- Como coordinador en Andalucía no sabría responder con datos concretos a esta cuestión, pero sí decir que no soy el encargado de realizar las alertas. Las activaciones proceden de la Coordinación Nacional. Mi labor es distribuir geográficamente las alertas que nos llegan y coordinar con el representante provincial la difusión y trabajar la información que se obtiene gracias a la colaboración de las familias, amigos y, en muchos casos, administración públicas, es decir, policías o guardias civiles, etc.

- ¿Qué papel juega SOS Desaparecidos Andalucía?

- SOS Desaparecidos en Andalucía tiene representación en toda su geografía y capacidad de difusión en redes sociales y medios de comunicación y, por ello, el alcance mediático es importante, consiguiendo mayor rapidez en la localización de las personas desaparecidas. Igualmente las relaciones con los diferentes servicios públicos se vienen materializando gracias al trabajo que se realiza por todo el equipo en Andalucía.

- Cualquier desaparición, no dejan de insistir las Fuerzas de Seguridad, sea en las condiciones que sea, hay que denunciarla cuanto antes, ¿no?

- Efectivamente, toda desaparición indistintamente de las condiciones o situaciones en que se produzcan, hay que ponerlo en conocimiento urgente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que disponen de los medios oficiales y necesarios para resolver situaciones como las desapariciones.

- ¿Qué hay de ese mantra según el cual hay que esperar 24 ó 48 horas para denunciar una desaparición?

- Eso es un bulo, que no está escrito ni tampoco protocolizado en ningún sitio. Una desaparición se denuncia en el momento en el que la persona se ausenta o se desconoce su localización por algún motivo.

-¿Cuál es el perfil más frecuente de desaparición?

- Las desapariciones no tienen un perfil homogéneo. Todos los días nos llegan desapariciones de todo tipo: mayores, adultos, menores, personas enfermas, accidentes, desapariciones voluntarias, etc. Cierto es que los jóvenes últimamente son los que más alertas generan.

- ¿En qué podemos mejorar?

- La coordinación entre servicios públicos es fundamental. SOS Desaparecidos, me consta por nuestros representantes, Joaquín Amills y Francisco Jiménez, llevan años luchando por que la coordinación entre administraciones sea una realidad, consiguiendo con ello una celeridad importantísima a la hora de una desaparición.