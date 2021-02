Robles defiende la monarquía del rey Felipe VI, "moderna" y "avanzada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que la monarquía "actual" del rey Felipe VI es, "como España, una monarquía moderna, avanzada, constitucional y plenamente democrática", encuadrada en una "democracia plena" que sirve de ejemplo "a muchos otros países del mundo".

Preguntada por las críticas de dirigentes de Podemos a la educación en el extranjero de la princesa Leonor, Robles se ha negado a valorar este aspecto por tratarse de "declaraciones de otros partidos" que "se han hecho como partido político de Podemos", pero ha defendido la monarquía española.

Unas palabras a las que ha respondido en redes sociales la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, que considera que "reconocer las limitaciones de nuestro sistema democrático es la única forma de buscar soluciones para avanzar en derechos humanos y justicia social". "Una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen", ha reprochado la dirigente de Unidas Podemos, en el marco de la disputa entre el PSOE y su partido por las palabras de Pablo Iglesias sobre la calidad de la democracia.

Pablo Iglesias

Preguntada por la afirmación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que ante los presos del procés no hay una democracia plena en España, Robles ha reiterado que no es así y se ha negado a entrar en "opiniones personales" que ha dicho no compartir.

"La monarquía que representa nuestro rey actual, Felipe VI, es, como España, una monarquía moderna, avanzada, constitucional y plenamente democrática", ha dicho Robles a los periodistas tras el acto de toma de posesión del nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Antonio Martorell.

"España es un gran país, es una democracia plena y consolidada", que "funciona con plenitud" y tiene "unas instituciones muy sólidas y unos poderes del Estado muy sólidos", ha dicho Robles, para quien España "sirve como ejemplo, porque es una democracia plena, a muchos otros países del mundo".

La titular de Defensa ha recordado además que formó parte del poder judicial, como magistrada de carrera que es, y pudo comprobar la independencia de este poder del Estado. Cuando los jueces dictan sentencia, son jueces independientes", ha dicho, y ha añadido que en España hay "una libertad de expresión en la que cualquiera puede hablar".

La ministra ha defendido también la libertad de prensa: "Los medios de comunicación sois una parte muy importante de esta democracia, no comparto en absoluto las crítica a los medios de comunicación, porque sin los medios no habría oxígeno en la democracia", ha dicho a los informadores.