El Parlamento venezolano pide al Gobierno de Maduro romper relaciones con España

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes un acuerdo que insta al Gobierno de Nicolás Maduro a romper las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España, en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en Madrid- como ganador de las presidenciales del 28 de julio.

El acuerdo pide al Gobierno evaluar, "en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones" con el Reino de España, así como una "acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados" del país europeo contra "la institucionalidad venezolana".

Además, el documento aprobado rechaza "categóricamente" la "nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso" español, al que exhorta a respetar "la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente a (...) Nicolás Maduro como presidente reelecto".

Este acuerdo se aprueba casi un mes después de que, el pasado 11 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, solicitara a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que pida "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones" con el país europeo.

Entonces, el diputado pidió que la resolución establezca que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", en respuesta a lo que consideró como "el atropello más brutal" de España contra Venezuela "desde los tiempos" en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso.

Aboga por abolir la monarquía española

Durante la misma sesión, los asambleístas han aprobado de forma unánime la abolición de la monarquía española, a la que Rodríguez ha acusado de no servir "para otra cosa que no sea para la corrupción", en respuesta a la actitud "injerencista" del Congreso español.

"¿Quién les ha dado a ellos condición de ser una especie de gendarmes? Pronto se va a saber la participación de representantes del Estado español en actos violatorios de la paz de la República Bolivariana de Venezuela, actos de conspiración. Dos señores haciendo turismo en Atabapo", ha expresado en relación a los dos ciudadanos españoles detenidos acusados de espionaje.

De igual forma, ha cargado contra el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a quien ha tildado de "imbécil" por "meterse" en los asuntos venezolanos.

Este proyecto ha sido presentado por el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, quien ha descrito a España como un refugio de "ladrones, asesinos y traidores a la patria", en referencia a los numerosos opositores venezolanos exiliados en el país, entre los que ha nombrado a Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledezma, Lorent Saleth, Dinora Figuera, Luisa Ortega Díaz y Enzo Franchini Oliveiro.

El pasado septiembre, el Congreso español, con el voto en contra del PSOE, aprobó una proposición no de ley impulsada por el PP en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de ese mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, no ha reconocido al opositor como presidente electo, como solicitaron los partidos que votaron a favor, entre ellos, los opositores Partido Popular (PP) y Vox.

El país latinoamericano celebró unos comicios en los que, según las autoridades chavistas, Maduro proclamó su victoria con poco más del 51% de los votos, si bien es cierto que la oposición reivindicó rápidamente su triunfo.

La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro para que se revisen y publiquen los resultados detallados por colegio electoral y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria.