Vox avisa de que la reunión de Feijóo con Sánchez puede interferir en los pactos con el PP

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado este martes que el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el peor momento para el PSOE y ha advertido de que este encuentro puede interferir en los posibles pactos de su partido con el PP.

"Esto lo apuntaremos", ha avisado Millán, al ser preguntada en una rueda de prensa si este encuentro interfiere en las negociaciones en Extremadura o en otros territorios.

Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes para abordar asuntos relacionados con la política exterior y la defensa, como el posible envío de soldados españoles a Ucrania, según han confirmado fuentes de Moncloa y del PP.

La dirigente de Vox ha advertido de que la reunión interfiere en el cambio que España necesita y ha dicho que si se frustra ese cambio será por el PP que está permanentemente tendiendo la mano al presidente del Gobierno.

"Feijóo va a ir a darle la mano a Sánchez en el peor momento para el PSOE", ha denunciado Millán, para quien el PP "no aprende y no escucha a los españoles ni lo que está sucediendo en la calle".

Con este encuentro del lunes en el Palacio de la Moncloa, ha incidido, los populares volverán a ser un "flotador" para Sánchez y le darán un nuevo "balón de oxígeno", en lo que ha considerado la "enésima estafa" y el "enésimo engaño" del PP a los ciudadanos.

En su opinión, esa es la "verdadera pinza" política, "la que hace sistemáticamente el PP con el PSOE".