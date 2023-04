De la Feria del Covid a la Feria de la normalidad

Los sevillanos cuentan las horas para vivir la segunda fiesta de primavera marcada en rojo en sus calendarios. En el Real, todo son prisas, carreras, un trabajo a marchas forzadas para que todo esté a punto la noche del pescaíto, la que da el pistoletazo de salida a la Feria de Abril, y, para algunos, la más especial de las siete jornadas en las que se vive la fiesta en Los Remedios. Y esta sí será la Feria de la normalidad, al menos, sanitariamente hablando. Las restricciones ya han desaparecido y sólo la mascarilla recuerda aquella época pasada, difícil de olvidar para muchos, por las vidas perdidas en el camino, pero que ya no será parte del atrezo, ya que su obligación se limita a centros sanitarios o farmacias desde que el pasado 8 de febrero dejara de serlo en el transporte público.

No obstante, ya el año pasado se vieron pocas, pese a que en la previa de la fiesta se llegó a creer que triunfarían las mascarillas a juego con los lunares del traje. Prácticamente no se vio ni una en las atestadas calles y casetas del Real de la Feria. Después vino el aluvión de contagios que llevó a Sevilla a vivir por adelantado una séptima ola del virus que disparó la venta de test de antígenos en las farmacias y que llevó al Gobierno andaluz, en boca de la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus, la doctora Inmaculada Salcedo, a reconocer el "miedo" en el sector sanitario ante un posible incremento del número de ingresos ante el aumento exponencial de los contagios en Sevilla a consecuencia de las aglomeraciones. Esto, finalmente, y a bien del efecto de las vacunas, no llegó. Pero sí millares de positivos diarios y un aumento exponencial en la incidencia del virus entre los mayores de 60 años, que llegó a rozar los 800 casos por cien mil habitantes a mitad de mayo, que dispararon las alarmas durante las dos semanas que prosiguieron a la de Feria.

Para evitar esa mayor circulación del virus, aunque sin éxito, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recogió en una guía las recomendaciones encaminadas a contener la transmisión del coronavirus durante la fiesta. Es una de las novedades de este Feria, la segunda que se celebra en pandemia, tras el parón de 2020 y 2021. Salud no difundirá este año este documento, según han confirmado a este medio fuentes oficiales. En el mismo, extensible, además de la Feria al resto de eventos multitudinarios, se trataba de concienciar y recordar a la ciudadanía que el Covid sigue estando presente. Para ello, a modo de un decálogo, se recogían las diez recomendaciones básicas encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del virus, basadas, fundamentalmente, en el "sentido común" para proteger, en la medida de lo posible, a los colectivos más vulnerables frente al coronavirus. Pese a todo

Superada esa etapa. Este año la Feria se presenta en un ambiente distinto. La incidencia por Covid es casi testimonial y todo apunta al lleno. Los hoteles ya han avisado de ocupaciones al borde del 90%. También la hostelería, en este caso la más cercana al barrio de Los Remedios, colindante al Real de la Feria, presenta en muchos de los establecimientos un 100% de reservas para la noche del sábado. Entre todo, las primeras previsiones apuntan a un impacto económico que ronda los 930 millones de euros. El Ayuntamiento llega a esta cantidad tomando como referencia la estimación de la edición de 2022, basada a su vez en una estimación de los indicadores de 2019 señalados en un informe realizado por la Universidad de Sevilla. Para llegar hasta esta previsión se ha actualizado la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), teniendo en cuenta además el calendario ampliado de la Feria y los indicadores de afluencia.

Una gala para 'encender' la Feria

En esto contexto, vecinos y comerciantes de Los Remedios pulsarán este año el botón que dará por inaugurada la Feria del 50 aniversario del traslado del Real desde el Prado de San Sebastián al barrio. Eso será a las 00:00 horas del domingo. Unas bodas de oro para las que, el Ayuntamiento ha preparado, por primera vez, un evento que se realizará en formato gala con un viaje en el tiempo como hilo conductor y con primeras figuras de las sevillanas.

Los actos darán comienzo a las 22:45 horas, junto a la Portada, la protagonista en la noche del Alumbrado. La gala será presentada por Pepe Da Rosa y Ana Carvajal que, a través de una serie de vídeos que han contado con la colaboración del bailaor Pepe Galván y que serán proyectados en una gran pantalla, plantearán a los asistentes un viaje en el tiempo, desde la Feria de 1973, año en que se produjo el traslado, hasta la actual.

La gala se desarrollará en varios bloques tras los cuales, el público podrá disfrutar de las actuaciones de artistas como Laura Gallego -con la colaboración de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y Pepe Galván-, Siempre Así, Enrique Casellas, María del Mar Berlanga y su grupo de baile y los Cantores de Híspalis. Además, este último grupo prolongará su actuación una vez que se haya producido el encendido del botón del Alumbrado.