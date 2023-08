Tamara Falcó narra los detalles de su luna de miel y lanza un dardo a Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan con su luna de miel pese a los sobresaltos que se están encontrando por el camino. El primero de ellos fue la repentina muerte de su tía política, Marta Chávarri, un duro traspiés para sus primos Álvaro Falcó e Isabelle Junot, con los que guarda una excelente relación. Tamara no pudo acompañar a sus primos en el sepelio de su tía, un hecho que mermó de manera considerable su estado de ánimo.

El ruido mediático que circuló alrededor de la boda no ha desaparecido en una luna de miel que ha tenido varios contratiempos. La propia Tamara ha grabado un vídeo para narrar los detalles de su luna de miel en Sudáfrica. El relato de la marquesa está cargado de honestidad y sentido de humor como no podía ser de otra forma. La hija de Isabel Preysler se ha quejado del frío que hace por las noches, una situación para la que no estaban preparados. Ha recomendado la visita al Parque Nacional de Kruger, destacando la parte de las reservas y rechazando la excursión para ver el tiburón blanco, algo que se podrían haber ahorrado.

Atendiendo al relato de Tamara, la repostería ha sido uno de los grandes descubrimientos del viaje para Íñigo Onieva. También ha destacado la fauna que les rodea, ya que viven junto a hipopótamos blancos y una familia de elefantes.

Íñigo Onieva ha sido el encargado de grabar a la marquesa de Griñón. El empresario no aparece en el vídeo, aunque se le escucha de fondo mediante risas y aclarando algunos datos del viaje. Finalmente, termina saliendo salpicado por las palabras de su mujer. “No sé por qué siempre me pillas en mallas, llevo vestida de safari todo este tiempo… Pues nada, me pides que haga el vídeoblog, en mallas. Cuando me pides que me case contigo, en mallas”, le ha reprochado en tono de humor.