Nicki Nicole revela que está “muy enamorada” de Lamine Yamal

La relación sentimental de Nicki Nicole y Lamine Yamal era un secreto a voces que acaba de confirmar la cantante argentina. La joven, de 25 años, se ha referido por primera vez a su noviazgo con el futbolista del FC Barcelona. Lo ha hecho en un acto publicitario de la firma Desigual que no ha querido perderse.

“Estoy muy enamorada, muy feliz y muy contenta”, ha manifestado a los medios durante el evento de Desigual en Barcelona, en el que se ha presentado la nueva colección Studio.

La respuesta de la artista argentina ha provocado cierta incredulidad entre la prensa, que no esperaba esa manifestación tan espontánea de la artista. “Enamorada de Lamine Yamal”, han dicho algunos de los medios presentes.

La cantante ha aprovechado la ocasión para desvelar lo que ha aprendido en catalán. Sus profesores han sido la cantante Rosalía y su amigo especial Lamine Yamal. “Me han enseñado a decir t´estimo (te quiero) en catalán”, ha aclarado.

Nicki Nicole ha reconocido que se siente muy cómoda y feliz en la Ciudad Condal. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos. Es mi primera vez en un desfile de Desigual. Estoy muy contenta. Significa todo. Primero por la invitación, segundo porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y tengo muchas ansias de conocer…”, ha destacado.

Lo que parece evidente es que Nicki Nicole y Lamine Yamal están en un momento dulce. Nico Williams, futbolista del Athletic Club y compañero de Yamal en la selección española, aseguraba en un vídeo que el jugador del FC Barcelona estaba enamorado de Nicki Nicole. “Por qué sonríes bro? Por qué sonríes al móvil hermano?”, le dijo Williams mientras Yamal mostraba la pantalla de su móvil en la que aparecía abrazado con una chica.