La respuesta de Isabel Pantoja a sus hijos: se muda a Canarias en régimen de alquiler

Ya se conoce cuál será el nuevo refugio de Isabel Pantoja tras abandonar el fortín de Cantora. La tonadillera cambia de aires justo cuando la relación con sus hijos ha vuelto a ocupar titulares en la crónica rosa. El programa Fiesta ha conectado en directo con su compañero Baby Solano que contaba con información fresca sobre el nuevo destino que ha escogido la cantante para fijar su residencia.

Isabel Pantoja ha optado por mudarse a Canarias, donde tiene previsto pasar al menos los próximos diez meses. En la isla de Gran Canaria, la artista vivirá de alquiler en una casa unifamiliar situada en una zona residencial en la que el precio de las viviendas ronda como mínimo el millón de euros. Los alquileres en dicha zona se sitúan en torno a los 4.000 euros mensuales.

La tonadillera ha preferido vivir de alquiler los próximos diez meses. Según apunta Baby Solano, el promotor de su gira será el que asuma el coste del alquiler. Curiosamente, la nueva residencia de Isabel Pantoja en Gran Canaria se encuentra a tan solo 12 minutos de distancia de la vivienda de Anabel Pantoja. La influencer, que reside en San Bartolomé de Tirajana junto a su pareja David Rodríguez y su hija Alma, mantiene una excelente relación con su tía Isabel.

Según ha contado el reportero de Fiesta, el promotor ya cuenta con las llaves de la vivienda y se espera que la mudanza de produzca de manera inminente. “Isabel ha pedido hacer algunos cambios en los muebles porque algunos de los que había no le gustaban y ella, a través de videollamada, ha supervisado cómo iba quedando la casa hasta que estaba a su gusto”, ha explicado.

La mudanza de Isabel Pantoja a Gran Canaria puede deberse a varios motivos. Baby Solano ha destacado que es un movimiento que forma parte de su próxima gira que le mantiene en contacto directo con el promotor y apartada de los focos. Por su parte, Kike Calleja ha asegurado que el origen de este movimiento estaría en Agustín Pantoja. “Se van allí porque lo ha pedido Agustín, Isabel está intentando solucionar el tema de cómo trasladar hasta allí los seis perros con los que conviven”, ha señalado.