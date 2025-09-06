Este restaurante exclusivo de Marbella con unas vistas de ensueño

Marbella se encarama a la montaña cuando se contempla desde la terraza y jardines de Nota Blu New Brasserie. Un santuario de sofisticación donde el verano parece detenerse aún más y que conjuga gastronomía internacional selecta con un entorno elegante, seductor para una referencia exclusiva, en Camino de la Cruz.

Con una carta centrada en el producto, con base italiana, influencia francesa y de otros rincones del Mediterráneo, el trabajo del chef ejecutivo Fabián Cangas se consolida en esta niña bonita de Casanis Group, la empresa del visionario Zazou Belounis.

Con un público tan internacional como su menú y su bodega, el anochecer en Nota Blu New Brasserie es un espectáculo en sí mismo para brindar primero con algún cóctel como el Rosato Spritz (con vermut, ginebra y refresco de hibisco), el dulce Moulin Rouge (con bitter y licor de mandarina) o el más tropical Vanity Fair (con vermut, vainilla y prosecco).

Carabineros al Josper

La carta entre tradición e fusión, puede comenzar con una ensalada de cangrejo azul (haciendo honor al nombre del local), la ensalada Fattoush con inspiración griega. El crudo de Hamachi, el tartar de atún, las gambas cajún o el suntuoso steak tartar de Black Angus presentan esa selección de productos excelentes junto a propuestas aparentemente informales pero de profundidad como la pizzeta de trufa y queso Fontina y su pariente la Pissaldère.

En el apartado de caviar, una seducción añadida para el paladar, se sirve como tal o en croque, en pizza de sashimi de atún o en pasta con mezzi rigatoni. La pasta, a la griega con marisco, o los linguini con bogavante son dos platos para no perderse en una terraza donde no falta la música en vivo. A sus acordes puede ser el momento para un tradicional lenguado miso meunière, el bogavante gratinado o los carabineros al Josper que revelan la calidad de los mariscos andaluces. El postre es el remate con una crème brùlée, la tarta fina de manzana o el moelleux au chocolat.

Tiradito de lubina en Nota Blu

La bodega entre la selección entre España, Francia (con espumosos que son una experiencia en sí)e Italia ya reúnen sobrados motivos para una sofisticada velada enNota Blu New Brasserie. Cada noche en Marbella, ya sea en sus salones, como en esa terraza de oasis en los meses de brisas, se eleva en este restaurante de Casanis Group, uno de los restaurantes imprescindibles de la Costa del Sol, elegancia y sabor.