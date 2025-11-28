Este viernes ha sido una fecha muy especial para Francisco Rivera y Lourdes Montes, quienes han bautizado a su tercer hijo en común, Nicolás, nacido el pasado 9 de abril y convertido en la nueva alegría de la familia. Tras 14 años de relación, la pareja sigue igual de unida que el primer día. Al igual que sus hermanos, Carmen (10) y Curro (6), el pequeño recibió el bautismo en la parroquia de Santa Ana de Triana, donde familiares y amigos cercanos del torero y la diseñadora se reunieron para acompañarlos en esta emotiva celebración.