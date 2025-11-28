GRIPE
Recomiendan el uso de mascarillas en centros sanitarios

Francisco Rivera y Lourdes Montes bautizan en Triana a su tercer hijo, Nicolás

Se ha celebrado en la parroquia de Santa Ana

La nueva ilusión de Kiko Rivera y el comunicado inmediato del dj

Fran Rivera y Lourdes Montes, en el bautizo de su hijo menor. / EP

28 de noviembre 2025 - 17:15

Este viernes ha sido una fecha muy especial para Francisco Rivera y Lourdes Montes, quienes han bautizado a su tercer hijo en común, Nicolás, nacido el pasado 9 de abril y convertido en la nueva alegría de la familia. Tras 14 años de relación, la pareja sigue igual de unida que el primer día. Al igual que sus hermanos, Carmen (10) y Curro (6), el pequeño recibió el bautismo en la parroquia de Santa Ana de Triana, donde familiares y amigos cercanos del torero y la diseñadora se reunieron para acompañarlos en esta emotiva celebración.

También te puede interesar

Lo último

stats