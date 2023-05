Griñán concluye la radioterapia y el tribunal pide un nuevo informe forense

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha concluido las sesiones de radioterapia de su tratamiento contra el cáncer de próstata que se le diagnosticó en diciembre pasado, lo que ha llevado a la Audiencia de Sevilla ha solicitar un nuevo informe a los forense del Instituto de Medicina Legal (IML) para que determinen si puede continuar su tratamiento en prisión.

Así lo expone la Sección Primera en una providencia dictada con fecha 2 de mayo y que ha sido notificada este miércoles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la providencia, la Audiencia recuerda que en enero pasado se aplazó la decisión sobre el inbreso en prisión "hasta tanto concluyeran las referidas sesiones" de radioterapia, y "teniendo en cuenta que en el informe aportado se especifica el plan de actuaciones consistente, tan sólo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitardores", acuerda dar traslado al IML de la documentación médica aportada "a fin de que emita informe, a la mayor brevedad, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo".

En este contexto, el recurso de amparo que formalizó la defensa del ex presidente andaluz a mediados de abril es prácticamente la última carta de Griñán para evitar su entrada en prisión. La defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó el apsado 12 de abril el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE.

El amparo puede ser la última oportunidad de Griñán para impedir lo que cada vez parece más próximo, su entrada en prisión y todo ello a pesar del cáncer que le fue diagnosticado en diciembre pasado. El hecho de que la Audiencia de Sevilla rechazara recientemente suspender la entrada en la cárcel del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá –que también padece cáncer–, anticipa que el tribunal tomará la misma decisión en su caso. De hecho, el ingreso en prisión del ex presidente andaluz fue aplazado en enero pasado a la espera de que terminaran las sesiones de radioterapia previstas en el tratamiento contra la enfermedad.

Griñán, que tiene 76 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

Todos los ex altos cargos han presentado el recurso de amparo después de que el Tribunal Supremo rechazara el pasado 1 de marzo los incidentes de nulidad planteados contra la sentencia que confirmó su condena, tras haber alegado la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentencia en julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron dos magistradas que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.