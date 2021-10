Testigos y víctima del apuñalamiento en Nueva Torneo "poco colaboradores por el miedo a los acusados", según la Policía

Los policías que realizaron la investigación del apuñalamiento a un hombre en la puerta de una discoteca de Nueva Torneo en enero de 2019 han declarado ante el tribunal que juzga el caso que tanto la víctima como testigos fueron "poco colaboradores" durante la investigación porque "tienen miedo por la peligrosidad de Ivi y los otros dos acusados". Es más, uno de los policías aseguró que la víctima "estaba seguro que si decía algo él o su familia iban a estar en peligro". Incluso se refirió a los "altibajos" en el grado de colaboración de la víctima a lo largo de la investigación.

A preguntas del juez sobre si habían existido algún tipo de acercamiento entre los acusados y la víctima, el agente explicó que les "habían contado muchos movimientos de los acusados y su entorno presionando a la víctima y su entorno".

Los testigos que han declarado ante el tribunal en la tercera sesión de la vista oral, han afirmado no acordarse de algunos de los hechos. Incluso una de ellas, ha situado en un primer momento al acusado de dar las puñaladas en la discoteca para, seguidamente, asegurar que él no estuvo allí en toda la noche. Ante esta contradicción, el fiscal volvió a preguntar a la testigo, quien explicó la confusión "porque no había entendido bien la pregunta". El resto de los testigos, o bien no recuerdan lo que ocurrió o afirman que los acusados no estaban esa noche allí, salvo un par de ellos, que sitúan a los tres acusados en la discoteca. Uno de ellos declaró que Iván H. P. y José Luis P. C. participarón en la pelea.

Secuelas en la víctima

Mientras que los peritos aportados por la acusación particular consideraron en su informe, realizado el pasado 5 de octubre, que la víctima tenía una limitación funcional en las piernas a causa de las lesiones, además de un trastorno adaptativo depresivo, los forenses del Instituto de Medicina Legal explicaron que la funcionalidad de las piernas está afectada de forma moderada y que no se aprecia ninguna secuela psíquica.

La víctima tiene una discapacidad del 85%, un 75% a consecuencia de las lesiones recibidas y un 10% por factores sociales. Según los peritos de la acusación particular, sus piernas no son funcionales en su conjunto, aunque no hay paraplejia. "Las secuelas son crónicas e irreversibles", afirmaron los peritos.

Por otro lado, los forenses del Instituto de Medicina Legal, que aseguraron que el joven se pudo poner en pie durante el reconocimiento que le realizaron, "pero con limitación de la movilidad", explicaron que con rehabilitación, en este tipo de lesiones, se puede recuperar parte de la movilidad.

Los psiquiatras forenses tampoco apreciaron secuelas psíquicas en la víctima durante la única exploración realizada en octubre de 2019, puesto que a la siguiente cita, prevista en enero de 2020, no se presentó. Según los psiquiatras en octubre la víctima solo afirmó que el médico de cabecera sólo le recetaba los ansiolíticos, sin que tuviera seguimiento por ninguna unidad de salud mental.

Una vez concluida las pruebas, el fiscal ha retirado la petición de responsabiliad civil subsidaria a la dueña de la discoteca, "puesto que los hechos ocurrieron cuando uno de los acusados ya no estaba en horario de trabajo" y ha mantenido la petición de penas para los tres procesados, 12 años de cárcel por un delito de intento de asesinato.