Torrijos asegura que ni pidió ni conoció las mordidas de Fitonovo para financiar la campaña de IU

Llegó la hora de Torrijos. Después de ocho años imputado en el caso de las mordidas de Fitonovo, el ex portavoz municipal de IU y ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos ha declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra 13 acusados, de los cuales diez han alcanzado un pacto con la Fiscalía para reducir sus condenas a penas mínimas de entre dos y nueve meses de prisión que además no van a cumplir. Torrijos ha negado durante su declaración que conociera el pago de 155.000 euros de Fitonovo a su formación política, parte de los cuales habría sido entregados para financiar la campaña de las elecciones municipales de 2011. El ex edil ha sostenido que ni pidió ni tuvo conocimiento de las mordidas y ha señalado que tampoco despachó con el militante de la formación que ha confesado los hechos.

El fiscal le ha preguntado expresamente al ex primer teniente de alcalde de IU si conocía que se habían realizado presuntamente dos pagos, uno de 70.000 euros que fueron entregados en una "caja de zapatos" el 30 de marzo de 2010 y los otros 85.000 euros con fecha 18 de febrero de 2011. "En ningún caso, en absoluto. No me consta", ha sido la respuesta de Torrijos, que a continuación ha respondido que no tenía conocimiento de cuánto costaba la campaña para las elecciones municipales.

En este caso, el ex portavoz municipal ha defendido que debido a la "humildad organizativa" de IU la campaña la hacían los "militantes" y "no había grandes recursos", al tiempo que ha insistido en que no tiene constancia de que se hiciera "en ningún caso" una aportación o donación 85.000 euros para la campaña. "Se usaba más la bicicleta que el coche y el trabajo del militante que el gasto económico", ha añadido Torrijos, que ha señalado asimismo que la dirección de la campaña correspondía a Carlos Vázquez.

Con respecto al militante de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, uno de los acusados que ha confesado los hechos y ha alcanzado un pacto para reducir su condena en este caso, el ex concejal de IU también ha rechazado que tuviera constancia de que había pedido fondos a la empresa Fitonovo. Según ha dicho, esta persona trabajaba en la delegación del distrito Sur, se dedicaba a la construcción y su función era la de "vigilar" las obras menores que se habían como los arreglos de alcorques y acerados, pero no le consta tampoco que "se le otorgaran funciones para hipotéticamente solicitar recursos".

En cualquier caso, Torrijos ha negado que "despachara" con esta persona alguna cuestión relacionada con sus tres delegaciones municipales, porque su nivel "era muy reducido" y él trataba directamente con los responsables de esas delegaciones.

Tampoco tiene constancia de que esta persona so pretexto de la financiación de la campaña de IU solicitara a Fitonovo dinero para la formación de izquierdas. "No me consta y hubiera propuesto al alcalde su cese" en caso de haberlo conocido, ha aseverado.

En sus delegaciones no se adjudicó "ningún contrato" a Fitonovo

El ex primer teniente de alcalde ha asegurado, de otro lado, que en las delegaciones que dirigía en ninguna de ellas se ha adjudicado "ningún contrato" a la empresa Fitonovo, ni él tuvo ni sus delegaciones tuvieron intervención en los expedientes para los 11 campos de fútbol.

A preguntas de su abogada, Encarnación Molino, el acusado ha explicado que estos expedientes formaban parte del Fondo Estatal de Inversión local, el conocido como Plan 8.000, y tenían dos requisitos muy concretos, que fuese una "ejecución rápida y garantizar la contratación de muchas personas", por lo que se generó una mesa única de contratación en el Ayuntamiento "con el personal más cualificado" y él no tuvo ninguna intervención, ha reiterado.

Por ultimo, ha dicho que no conoce a los responsables de Fitonovo, aunque ha reconocido que "es posible" que en algún acto institucional público con empresarios coincidiera con el dueño de la empresa, "pero no le pongo cara. Si viniera aquí ahora no sabría quién es", ha expresado.

Torrijos ha concluido su intervención negando que él personalmente pidiera o a través suya se haya pedido dinero a Fitonovo, y también que conociera las supuestas entregas de dinero a Antonio Miguel Carmona.

La Fiscalía, que pide una condena de cuatro años de cárcel para Torrijos por un delito de cohecho, considera que el ex portavoz municipal "en connivencia" con el ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García -que ayer negó las acusaciones en su declaración- intervinieron "decisivamente" para que IU recibiera determinadas dádivas en compensación por la adjudicación a Fitonovo de los contratos relativos a 11 campos de fútbol.