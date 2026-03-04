Dos años de cárcel por romper cuatro dientes a la novia de su sobrino

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a dos años de prisión a un hombre que, a consecuencia de un puñetazo y de los golpes propinados con la rama de un árbol, fracturó 4 dientes a la novia de un sobrino suyo en Pamplona. Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con instrumento peligroso y deformidad, con la concurrencia de las atenuantes de trastorno mental por consumo de drogas y reparación del daño.

El inculpado, natural de Pamplona, actualmente de 58 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 6 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 24.000 euros, de los que 12.000 ya consignó con anterioridad a la celebración del juicio, señalado para el pasado 24 de febrero.

Sobre las 17:00 horas del 6 de noviembre de 2021, según recoge la resolución judicial, el procesado se encontraba en su vivienda de la capital navarra, a la que, en ese momento, llegaron su sobrino y su entonces novia. El acusado discutió con su sobrino, al que lanzó varios puñetazos que no le llegaron a impactar, y, al acercarse al lugar donde estaba la novia, “con ánimo de atentar contra su integridad física, le propinó un puñetazo que le alcanzó en la boca".

Posteriormente, prosigue la sentencia, el encausado cogió una rama gruesa de árbol y golpeó a la mujer, dos veces en la espalda y una tercera en la boca y en los dientes. La joven, que entonces tenía 18 años, cayó al suelo y perdió el conocimiento.

La víctima sufrió la fractura de cuatro piezas dentarias, múltiples hematomas frontales y periorbitarios y dos heridas inciso-contusas, una de 3 cm en el párpado derecho y otra de 5,5 cm en el labio superior. Como secuelas, padece un perjuicio estético moderado tanto por las dos cicatrices surgidas a consecuencia de las heridas como por la fractura de las 4 piezas dentales incisivas.

El inculpado presenta un diagnóstico de trastorno bipolar asociado a un trastorno adictivo del comportamiento debido al consumo de múltiples sustancias psicotrópicas. Se encuentra bajo seguimiento y tratamiento en la red de salud pública mental. De conformidad con las partes, la Audiencia Provincial ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante un periodo de 3 años a condición de que el condenado no delinca en este tiempo y abone el resto de la indemnización pendiente (12.000 euros) en 30 plazos a razón de 400 euros.