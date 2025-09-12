El BOE hace oficial el nombramiento de Álvaro Martín como presidente de la Audiencia de Sevilla

Álvaro Martín ya es oficialmente el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. El ahora magistrado de la Sección Cuarta fue elegido el 23 de julio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero para que ese nombramiento entrase en vigor hacía falta que el Gobierno aprobase el Real Decreto correspondiente y que este fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo primero ocurrió el 1 de septiembre y lo segundo, el último paso, quedó registrado ayer 11 de septiembre. El protagonista se pasó la mañana siendo felicitado por quienes se fueron cruzando con él en el Palacio de Justicia.

La oficialidad de este hito aparece en el apartado de Nombramientos, situaciones e incidencias, dentro del capítulo Autoridades y personal. “Real Decreto 762/2025, de 1 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla a don Álvaro Marcos Martín Gómez. A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptada en su reunión de 23 de julio de 2025 [...], vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla a don Álvaro Marcos Martín Gómez, en provisión de la vacante producida por jubilación del anteriormente nombrado”, reza el documento, que incluye las firmas del rey Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El BOE menciona que Martín ocupará “la vacante producida por jubilación del anteriormente nombrado”. Ese otro magistrado es Damián Álvarez y hace ya cuatro años que se retiró: en noviembre de 2021. Desde entonces, debido al bloqueo político del CGPJ, sus tres sucesores fueron provisionales y accedieron al puesto no porque ellos lo pidieran, sino porque eran los más veteranos de la Audiencia en ese momento. Con la curiosidad añadida, otra más, de que los tres son hermanos: Juan, Rafael y Ángel Márquez. Los dos primeros se jubilaron siendo presidentes interinos y el tercero sigue en activo en la Sección Tercera. Pero Martín, oficialmente, no sustituye al último de esa saga sino al último que logró el puesto tras el proceso selectivo previsto por ley. Es decir, a Álvarez.

En su carrera hacia la presidencia de la Audiencia, Martín se midió con otros cinco candidatos: su compañera Mercedes Fernández (también en la Cuarta), Carmen Pilar Caracuel (Sección Tercera), Víctor Nieto (Sección Octava), Yolanda Rueda (Juzgado de Instrucción número 3) y Manuel Estrella (presidente de la Audiencia de Cádiz). Todos tuvieron que aprobar el preceptivo examen oral ante la Comisión de Calificación del CGPJ, el pasado 20 de mayo, si bien el nombre de Estrella ya no llegó al último trámite porque antes fue reelegido para seguir dirigiendo la Audiencia gaditana.