Los concejales del PP que llevaron a la Fiscalía el acoso de trabajadores de limpieza denuncian que esa "conducta intimidatoria" no ha cesado

Los concejales Blanca Gastalver e Ignacio Flores, que el pasado 3 de febrero presentaron ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra varios "presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados", todo por el supuesto escrache o acoso al que los sometieron cuatro días antes a la salida del Ayuntamiento, han ampliado esa denuncia al entender que los supuestos responsables han continuado con esa "conducta intimidatoria" contra ambos. En un escrito registrado este mismo miércoles ante el Ministerio Público, los dos ediles del PP solicitan que se proceda a investigar las pintadas, carteles y pegatinas que han aparecido en el entorno de sus domicilios y que se identifique a los autores.

Tal como consta en la denuncia inicial, Gastalver y Flores manifestaron que el 30 de enero fueron "increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida de la sede del Ayuntamiento de Sevilla". El objetivo, según ellos, era "amedrentar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios", que tanta polémica ha generado en las últimas semanas. Flores es delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, mientras que Gastalver dirige el Área de Educación y Juventud.

"Esta conducta intimidatoria ha proseguido con la realización de diversas pintadas en diversas zonas de la ciudad y con la colocación de pegatinas en contenedores próximos al domicilio de la denunciante", apunta Gastalver, lo que "motiva la ampliación de la denuncia" porque "pone de manifiesto un modus operandi encaminado a restringir la libertad de los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus derechos y compelerles a actuar contra su voluntad y someterlos a criterios propios de los denunciados".

El nuevo escrito presentado ante la Fiscalía cita todos esos actos, como "la difusión de la imagen" de Gastalver "reproducida en un pasquín o cartel simulando ser una ficha policial con atribución de un supuesto delito" bajo el clásico 'Se busca'. A juicio de Gastalver, este comportamiento está "motivado única y exclusivamente" por su "mera pertenencia al grupo político y al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla". Y por tanto encajaría con un delito de odio del artículo 510.2.a) del Código Penal, que señala a "quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación menosprecio o descrédito [...] de cualquier persona determinada por [...] motivos [...] referentes a la ideología".

"Es evidente que quienes cometen lo hechos que se denuncian incurren en dicho tipo penal, al cometerlos única y exclusivamente por causa de la adscripción política de la dicente", reitera Gastalver.

Los concejales del PP, en todo caso, no se quedan en el posible delito de odio y entienden que los hechos también "pudieran ser susceptibles de constituir" el delito de coacciones con ánimo intimidatorio que recoge el artículo 172 del Código Penal.

Tras exponer estos hechos y su particular calificación, los ediles también proponen a la Fiscalía que lleve a cabo varios medios de prueba. Para ello le aportan un "juego de fotografías" en las que "se observan pintadas en distintas vallas en zonas de la ciudad y pegatinas colocadas en contenedores próximos al domicilio de la denunciante". También solicitan que la Fiscalía requiera a la Policía Judicial o la Policía Nacional para que practiquen las diligencias necesarias con el fin de identificar a los presuntos autores de los hechos.