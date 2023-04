El hombre que mató a su ex y ocultó el cuerpo entre unos juncos junto al Guadalquivir se confiesa "arrepentido"

El hombre que mató a su antigua pareja y escondió el cuerpo entre unos juncos junto al río Guadalquivir, a la altura de la barriada de San Jerónimo, ha comparecido este viernes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla y ha asegurado que está "arrepentido" de cometer el crimen. Alfredo G.C., de unos 50 años y nacionalidad boliviana, ya confesó el delito cuando fue detenido y condujo a los investigadores hasta el lugar donde había ocultado el cadáver.

El acto se ha celebrado a propuesta de la propia defensa del investigado después de que hace unos días se practicase la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el transcurso de la cual las acusaciones (la Fiscalía, la familia de la fallecida y la Junta de Andalucía) le informaron de que se le atribuyen los delitos de asesinato, lesiones en el ámbito de la violencia de género y estafa continuada. El caso, como ocurre siempre con este tipo de delito, será enjuiciado por un jurado popular. Tras ese trámite, la única diligencia que faltaba era la declaración del investigado, que aún no había hablado en sede judicial.

El agresor y la víctima residían juntos en un piso de la Macarena, a pesar de que él había sido condenado en agosto de 2020 por maltratarla. La mujer, de hecho, estaba registrada en el sistema Viogén, de protección de víctimas de la violencia de género. En medio de esa convivencia, ella desapareció el 25 de abril de 2022. Su hermana denunció el hecho el 4 de mayo. Tras dos meses de investigación, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo al hombre y este, además de reconocer lo que había hecho, reveló a los agentes dónde había abandonado el cadáver.

El homicida confeso estaba citado a las 9.30 en la sede judicial de la Buhaira, pero no llegó hasta una hora más tarde. Después declaró durante más de tres horas en las que respondió a lo que le preguntaron todas las partes. A grandes rasgos explicó lo que había hecho el día del crimen pero advirtió que no se acordaba del momento de la muerte en sí. En todo caso, a preguntas de su abogada, afirmó estar "arrepentido" de haber quitado la vida a su ex.