El juez archiva "definitivamente" la causa contra la madre del Cuco y el supuesto infiltrado

De la misma forma, P. B. R., el supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco y que en su momento entregó más de 600 horas de conversaciones grabadas, también abonó el resto de la multa de 1.325 euros (hasta completar los 2.520 euros) que le fue impuesta por un delito de quebrantamiento después de que fuese sorprendido junto a los padres en un vehículo en dirección a Sevilla el 14 de noviembre de 2010 con el entonces menor Javier García Marín, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la familia de Marta del Castillo.

En el juicio por el quebrantamiento del Cuco un agente del Grupo de Menores (Grume) de la Policía que se encargó de la investigación de la desaparición y muerte de Marta del Castillo aseguró que el supuesto infiltrado no es más que un "delincuente" y que los datos que ha aportado a dicha investigación sólo son "paparruchadas".

En la sentencia, el juez desmontó todos los alegatos de P. B. R., al declarar probado que aunque éste comunicó al Grume que la familia del Cuco tenía intención de llevarlo a Sevilla, la Policía "no acordó ninguna medida en concreto, no estableció ningún control en carretera" y no le dio ninguna instrucción sobre cómo actuar.