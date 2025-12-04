Un juez perdona casi 200.000 euros a otros tres sevillanos por la ley de segunda oportunidad

Repara tu Deuda Abogados ha conseguido la cancelación de 194.181 euros de deuda en Sevilla en tres nuevos casos en los que se ha aplicado por el juez la ley de segunda oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos concursados son las siguientes:

1) 26.290 euros es la cantidad exonerada por un vecino de Dos Hermanas. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de un primer préstamo para mudarse a una vivienda con su ex pareja, adquirir el menaje necesario y pagar a la inmobiliaria y la fianza. Al poco tiempo, su expareja, que era quién aportaba económicamente a la unidad familiar, se quedó desempleada. Por esta razón, solicitaron dos préstamos para poder seguir abonando las cuotas de lo ya solicitado y para hacer frente a los gastos mensuales básicos. Posteriormente, el deudor consiguió trabajo de repartidor e inició un negocio de trading para el que tuvo que solicitar nueva financiación. Con la gran cantidad de cuotas que pagaban mensualmente, decidieron unificar los préstamos y abonar una sola cuota mensual y, a su vez, solicitaron una tarjeta de crédito para poder cubrir las necesidades que no podían con su salario en ese momento. Posteriormente nació su hija, la cual tenía problemas de salud, ocasionado gastos extraordinarios a la familia (gastos médicos y un cambio de dieta que aumentó la cesta de la compra) para su cuidado.

2) Un hombre ha cancelado 156.686 euros. Necesitó financiación para la compraventa de la vivienda habitual. Poco a poco, las cuotas le empezaron a resultar imposibles de pagar, por lo que finalmente tuvieron que vender la vivienda. No obstante, les quedó un remanente. Para hacerse cargo de esta deuda, solicitó nuevos créditos para pagar el importe debido. A esta situación se suma que tuvo que hacerse cargo de un familiar.

3) Una mujer, viuda, ha quedado liberada de 11.205 euros. La deudora no trabajaba fuera de casa desde hacía mucho tiempo. Sólo cobraba la renta garantizada y la ayuda para sus dos hijos discapacitados. El marido y padre de sus hijos falleció. Ante tamaña situación, acudió a financiación para cubrir los gastos familiares. Sin poder afrontar los pagos, todo derivó en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. En ese momento inició su labor Repara tu Deuda Abogados, pionero en la tramitación de esta herramienta que ha servido a tantas personas a decir adiós a todos los importes pendientes de pago.

En sus de 10 años de existencia, el despacho ha logrado alcanzar ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Para poder ser beneficiario de este derecho, es suficiente con que el concursado actúe de buena fe, con total transparencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que esté sufriendo un estado actual o próximo de insolvencia.

En septiembre de 2022, se produjo una reforma de esta ley que ha facilitado aún más el proceso. Desde entonces, no es necesario procurar un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras. Al eliminar este paso, el proceso se ha agilizado y facilitado. Por otra parte, también hay que señalar que no existe la cifra tope de 5 millones de euros como cantidad tope exonerable.