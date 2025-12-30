Los juicios de 2025 en Sevilla: María León, la mina, dos bebés y un triángulo amoroso mortal

La Audiencia de Sevilla y el resto de juzgados de la ciudad han tenido un 2025 muy entretenido y repleto de trabajo. El conteo de los miles de juicios que ha habido es imposible, así que aquí va un resumen con los diez que quizás resultaron más mediáticos o relevantes, ya sea por la identidad de los acusados o por la dimensión del suceso enjuiciado.

1-El asesinato de un preso en Sevilla II

El asesino de Rafael Enrique, el primer día del juicio en la Audiencia. / Isaac Fernández

El año deparó pronto un juicio llamativo, el del asesinato de un preso en una celda de Sevilla-II. La vista oral se celebró a principios de febrero y el día 20 ya hubo sentencia. Otman E.K., el ciudadano marroquí que estranguló a Rafael el 28 de febrero de 2023, fue condenado a diecisiete años de cárcel. Él mismo confesó el crimen ante el jurado popular, pero el caso resultó significativo porque la Audiencia de Sevilla entendió que el Estado era corresponsable y debía ayudar a indemnizar a la familia del fallecido.

La magistrada que dirigió el juicio cuantificó ese resarcimiento en 257.809,47 euros y estableció que Instituciones Penitenciarias era responsable civil subsidiario. Es decir, que el Gobierno debe resarcir a la familia porque no hizo todo lo posible para evitar que un preso muy peligroso matase a otro que era reo por delitos más leves. La Audiencia, después respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rechazó así los argumentos del abogado del Estado, que en el juicio llegó a decir que los padres, la novia y el hermano del fallecido no tenían derecho a ser indemnizados porque no se había demostrado que hubiesen sufrido daño moral por la muerte violenta del reo.

2-María León: multa por pegar a una policía

María León charla con otro de los protagonistas del caso en la sala donde se celebró el juicio. / José Ángel García

En marzo se celebró en el Juzgado de lo Penal número 12 el que quizás haya sido el juicio más mediático del año en Sevilla. En el banquillo se sentó la actriz María León, acusada de enfrentarse a unos agentes de la Policía Local durante una noche de fiesta. La Fiscalía pidió un año y nueve meses de prisión, pero la sentencia fue benévola y dejó el castigo en una multa de 5.700 euros, por un delito de resistencia y otro de lesiones leves, más el pago de una indemnización de 100 euros a la agente a la que hirió. Sus dos acompañantes en la noche de los hechos fueron absueltos. El fallo, dictado el 28 de marzo, resultó tan positivo que León no lo recurrió.

La sentencia relata que el 1 de octubre de 2022, sobre las 4.45 horas, los tres acusados paseaban por la avenida de María Luisa junto a otras personas, una de ellas en bicicleta, cuando dos municipales le dieron el alto al ciclista para practicarle la prueba de alcoholemia. También pidieron a María León que se identificase, pero no llevaba el carnet encima. Fue introducida en el patrullero, pero después salió sin permiso de la autoridad. Fue en ese momento cuando dio un puñetazo e insultó a la agente.

3-El crimen machista de Pino Montano

El 29 de octubre se cerró en la Audiencia uno de los sucesos de violencia machista más impactantes de los últimos años en Sevilla. El homicida, conductor en Tussam, empezó a angustiarse por una inminente mudanza a Cantillana y sufrió una “alteración psíquica breve y aguda” que lo llevó a querer matarse, pero antes acabó con la vida de su esposa “sobre la base de entender que dependía totalmente de él y era incapaz de hacer vida independiente”. Así lo recogió la sentencia.

Esa anomalía mental, entre otros motivos, le valió para conseguir un acuerdo con las acusaciones que derivó en una condena llamativa, teniendo en cuenta que fue un asesinato con las agravantes de parentesco y género: doce años de cárcel. La petición inicial de la Fiscalía era de 22 años. Esa conformidad también marcó un hito en la Audiencia, ya que nunca antes había habido un acuerdo respecto a un caso así.

4-La madre que mató a su bebé en San Jerónimo

Minutos después de que se juzgase el asesinato machista de Pino Montano, en la misma sala se dictó la sentencia de otro caso espeluznante: el estrangulamiento de un bebé de apenas cuatro meses a manos de su propia madre en San Jerónimo. El desenlace también fue fruto de un acuerdo que redujo a veinte años de cárcel una condena que podría haber sido hasta de prisión permanente revisable. Ese era el castigo que inicialmente pidió la Fiscalía para Luz Mariana F.P., la autora de esta barbaridad.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2024. La acusada, de 24 años y en situación irregular en el país, estaba “a solas con su hijo” Johnny Alexander, que había nacido el 23 de marzo, en un inmueble de la calle Mejillón. El bebé “no paraba de llorar” y a la madre se le cruzaron los cables. Primero lo golpeó en la cabeza y después “le apretó el cuello hasta que dejó de moverse”.

5-La madre que dejó a su bebé en la basura en Los Palacios

María de los Ángeles V.V., de espaldas en el centro de la sala, el día del juicio. / D.S.

Como si de una macabra casualidad se tratase, al día siguiente del juicio por el bebé asesinado en San Jerónimo se conoció la sentencia de un caso que casi acabó con otro recién nacido fallecido: el de la madre que abandonó a su hija en un contenedor de basura en Los Palacios en pleno mes de diciembre. Por suerte para la pequeña, unos vecinos la descubrieron y le salvaron la vida. En el juicio, la acusada aseguró que no tuvo la intención de matarla, pero la Sección Tercera no la creyó y la condenó a veinte años de cárcel por tentativa de asesinato.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 18 de diciembre de 2023. María de los Ángeles V.V., que había ocultado el embarazo a sus padres, dio a luz en el baño de su casa y después “decidió deshacerse del bebé”. Para ello la metió en dos bolsas de plástico y le dio a su amigo José Antonio L.V. “el encargo de depositarla en los contenedores”. Este segundo encausado fue absuelto gracias a la eximente completa de anomalía psíquica: tiene un 67% de discapacidad intelectual.

6-El triángulo amoroso de Dos Hermanas

Noviembre también empezó con fuerza en el Palacio de Justicia. El día 3 se juzgó otro caso muy mediático, el del triángulo amoroso de Dos Hermanas que acabó con la muerte violenta de Rafael L.R., alias el Suizo. Su esposa, Tamara N.B., y el amante de ella, Clemente M.P., se exponían a penas de veinticinco y veinte años de prisión, respectivamente, pero no llegó a haber juicio con jurado popular. Tras semanas de negociación entre las partes, el asunto se resolvió con un acuerdo por el que la viuda aceptó pasar dieciocho años entre rejas y el otro acusado, doce. Ambos reconocieron los hechos y fueron condenados por un delito de asesinato.

Tamara estaba casada con Rafael, pero “desde hacía varios meses simultaneaba una relación que mantenía oculta” con el acusado. Ese vínculo alcanzó tal “grado de intimidad emocional y sentimental” que llegaron a la conclusión de que “la existencia de Rafael obstaculizaba su relación amorosa”. Urdieron entonces un plan que ejecutaron el 5 de noviembre de 2021 de madrugada. A la salida de un local de copas, la víctima recibió “dos fuertes golpes en la cabeza” en un descampado y allí mismo fue abandonado. Murió cinco días después.

7-El asesinato del Tapón

Los tres acusados de matar al Tapón, durante la primera sesión del juicio. / Efe

El mismo día que el triángulo mortal de Dos Hermanas tocó a su fin, la Audiencia dio a conocer la sentencia de otro gran caso: el asesinato del Tapón, un delincuente que fue acribillado en noviembre de 2022. Los acusados tampoco eran ciudadanos ejemplares: José Antonio N. N., alias Yaki, y dos de sus hermanos. Los tres fueron declarados culpables por un jurado popular. Al Yaki le cayeron 22 años y tres meses de prisión; a Manuel José, 18 años; y a José Lucas, siete años y siete meses no como autor material del crimen sino como cómplice de la “emboscada” orquestada contra la víctima.

El juicio, celebrado entre finales de septiembre y principios de octubre, deparó escenas tan pintorescas como la de la testigo que declaró detrás una mampara porque, según explicó, tenía “miedo” a la familia de la víctima y había tenido que irse de su casa “por la ley gitana”. El juez que presidía el juicio le replicó que él sólo conocía “la ley del Prado”, en referencia al lugar donde está el Palacio de Justicia. También fue el primer juicio de la historia en Sevilla en el que el veredicto fue dictado por un jurado enteramente compuesto por mujeres.

8-Mina de Aznalcóllar: dieciséis absueltos

Panorámica de la sala el primer día del juicio por el concurso de la mina de Aznalcóllar. / juan carlos muñoz

El 4 de diciembre es otra fecha emblemática no sólo del año, sino de la historia en general de la Audiencia. Ese día se dictó la sentencia de otro caso de largo recorrido con mucho que analizar: el de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al grupo Minorbis-México en 2015. La conclusión de la Sección Tercera coincidió con la de la magistrada que investigó el concurso público y la de la Fiscalía: no existió ningún delito de corrupción y los dieciséis acusados eran inocentes. Varapalo importante para la magistrada Mercedes Alaya, que revocó el archivo de la causa en dos ocasiones e indirectamente provocó el alargamiento del calvario que padecieron varios ex altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

Tras una larguísima vista oral que empezó en marzo y acabó en julio, la Audiencia criticó la “injusticia y sinrazón” de las tres organizaciones que lanzaron acusaciones “infundadas” y las condenó a pagar las costas de un proceso judicial en el que los procesados fueron acusados de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental. El tribunal lamentó “el perjuicio moral y económico” causado a los acusados.

9-ERE: cinco sentencias y una decena de juicios

La interminable macrocausa de los ERE sigue muy viva en la Audiencia de Sevilla, y no sólo por el conflicto de las sentencias del Constitucional sobre la pieza política. Casi una decena de juicios (incluido el de Río Grande, que se repetirá) y cinco sentencias ha habido en 2025, casi nada. El año comenzó con el fallo de Surcolor: Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla, fue condenado a tres años y medio de cárcel; Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo, a tres años; y el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general Juan Márquez fueron absueltos.

A partir de septiembre salieron las sentencias de Siemens Metering (absolución de los mediadores de Vitalia), las pólizas que Francisco Javier Guerrero dio a varios amigos, Fertiberia (cuatro años para Rivera y absolución para un sindicalista de CCOO) y Cenforpre (el exfutbolista Pizo Gómez fue absuelto).

10-El crimen del Valme

Rachid A. y Walid F., de espaldas, ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. / Europa Press

2025 terminó en la Audiencia con el enésimo juicio saldado con un acuerdo y la celebración de una vista en la que los acusados, tras admitir los hechos, lograron una importante rebaja de las penas a las que se enfrentaban. El caso fue el crimen del Valme, así llamado porque la víctima mortal fue abandonada en el aparcamiento del hospital. El 17 de diciembre, ante la Sección Cuarta, los dos narcos que mataron a otro porque estaba vendiendo “una importante partida de hachís” y lo dejaron agonizando a las puertas del centro sanitario aceptaron siete años y medio de prisión por un homicidio imprudente. A priori, la Fiscalía pedía más de treinta años de cárcel.

Una de las claves del pacto es que los delincuentes, Walid F. y Rachid A., consignaron antes del juicio 130.000 euros para indemnizar a la familia de la víctima. Les faltan por abonar 228.026 euros por un suceso que ocurrió el 29 de septiembre de 2023.