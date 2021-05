El padre de Marta del Castillo critica que la Fiscalía no haya pedido la "máxima pena" para el Cuco

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha considerado este martes que la Fiscalía de Sevilla debía haber pedido la "máxima pena" para el Cuco y su madre por el delito de falso testimonio, al considerar que la mentira de ambos en el juicio por el asesinato de su hija podía haber condicionado "totalmente la visión del juicio".

Antonio del Castillo, que ha convocado este martes a los periodistas para anunciar el recurso contra el archivo de la última línea de investigación contra el hermano de Carcaño, ha señalado que no está satisfecho con la petición de cárcel realizada por la Fiscalía de Sevilla, tal y como ha adelantado este periódico, porque la ley prevé una condena mayor para este tipo de delitos -el artículo 458.1 del Código Penal contempla penas de entre seis meses y los dos años de cárcel-. "Mentir en un juicio puede cambiar la visión total del juicio, es algo muy grave y más en un asesinato. Si fuera la hija del fiscal o del juez no iban a pedir ocho meses, pedirían lo máximo, y nosotros intentaremos pedir lo máximo porque mentir en un juicio por asesinato es hacer caer en errores muy graves", ha aseverado Antonio del Castillo.

En este sentido, ha criticado que pueda producirse una "condena mínima e ínfima para un caso tan grave, que podía haber cambiado todo el juicio y toda la visión. Están engañando a los jueces, al fiscal, a los abogados, a mí no me engañaron y a la sociedad creo que no", ha dicho.

El padre de Marta ha añadido que Javier García Marín, el Cuco, cumplió cuando era menor de edad una "pequeña condena" y ha lamentado que a los 18 años se borran los antecedentes, por lo que ha indicado que si por el falso testimonio "le caen ocho meses, no entra en la cárcel, eso lo sabemos todos" y con respecto a la madre ha dicho que no sabe si finalmente tendrá que entrar en prisión "porque la última vez no pagó la indemnización que tenía que pagar", en alusión a la condena por el delito de quebrantamiento. También ha considerado que la madre tiene "mucha culpa de esto", porque "si la madre lo sabía y hubiera hablado, le habría aconsejado bien y no se vería en este tipo de problema".

En cuanto a la decisión del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, que ayer confirmó el archivo de la última línea de investigación contra el hermano de Miguel Carcaño, el padre de la joven asesinada el 24 de enero de 2009 ha mostrado a los periodistas una carta manuscrita de Carcaño en la que éste autorizaba a la familia a recoger la documentación sobre la hipoteca que solicitó con documentos falsos, algo que según el padre demuestra que "está diciendo la verdad en su última declaración", la séptima que ha ofrecido y en la que acusada a su hermano Javier Delgado de haber matado a Marta golpeándola con la culata de una pistola.

Del Castillo ha mostrado su disconformidad con la decisión del instructor, que ha considerado que como Carcaño "ha mentido muchas veces, no es creíble" su nuevo relato, y le ha "recordado al juez que la mentira está en la ley", porque cualquier delincuente tiene "derecho a mentir", algo que han decidido "los políticos" y "los políticos no tienen derecho a mentir pero tenemos presidentes en este país que mienten como mucha gente".

El padre ha alabado el "gran trabajo" que ha hecho el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en el rastreo de los documentos falsos, una labor que, según ha dicho, les "da la razón de que la hipoteca se hace todo con papeles falsos y ahí se ha cometido una estafa y una serie de delitos" que, por otra parte, reconoce que han prescrito. "La misma Policía Nacional dice que los impagos empiezan a comienzos de enero de 2009, las llamadas de teléfono del banco y nos podemos encajar en el 24 de enero de que fuese esa pelea, pero el juez no ha querido investigar porque hay maneras de averiguar la verdad, llamando a declarar a Carcaño, pero como ha mentido tantas veces no es creíble, sin embargo se sigue mintiendo en este país y no pasa nada".

También ha lamentado que no se haya acordado un careo entre los hermanos y ha reprochado al instructor su decisión. "Tiene herramientas legales para descubrir la verdad. Si el juez está cansado, no sé qué ocurre en el juzgado número 4 que todos los jueces que pasan por allí parece que están cansados y esto le viene grande", ha afirmado el padre, que ha considerado que no obstante la Policía tenía que haber "tirado de este hilo" con anterioridad. El padre ha anunciado que van a presentar un recurso contra el archivo de esta investigación ante la Audiencia de Sevilla, donde espera que el tribunal "ponga orden o diga algo que sea más coherente".

Carcaño no actuó solo

Van a recurrir porque "Miguel Carcaño no pudo haber hecho esto solo, la sentencia a la que alude el juez ya lo dice, que Miguel Carcaño solo no lo pudo hacer", ha agregado el padre de Marta, que se ha preguntado por qué después de 12 años no se quieren "poner los medios y las voluntades para aclarar este caso". El padre ha dicho que si la Audiencia no le da la razón, volverá a comparecer ante los medios y exhibirá el informe policial, algo que no ha hecho hoy por "precaución y por prudencia, porque así me lo han pedido, pero la paciencia tiene un límite".

Preguntado por cómo lleva la familia este nuevo varapalo judicial, el padre de Marta ha expresado que llevan "tantos varapalos que parece que estamos vacunados contra ellos además del covid". El padre ha admitido que la familia tenía muchas esperanzas puestas en esta última línea de investigación porque "en todos los homicidios hay un móvil y aquí había un móvil. Si ese hombre tiene una discusión con mi hija y se pelea, y mi hija cae muerta, puede ser un homicidio imprudente, pero la manera de actuar siguiente no ha sido la correcta".

Por último, ha subrayado que la familia sigue con la esperanza de recuperar el cuerpo de su hija. "Tiramos hacia adelante porque es nuestra hija y queremos que esté en un sitio donde debe estar, sigue estando tirada por ahí, hay cuatro implicados más en la calle que no quieren hablar; la Policía no hizo inicialmente su trabajo como debiera; los jueces estaban agotados, la instrucción por un asesinato duró tres meses, y se cometieron tantos errores, no sé qué manera de trabajar se tenía en el 2009. A mí me parece increíble lo que ha pasado en este caso", ha insistido.

Sobre la clonación del móvil de Carcaño que sí autorizó el juez, el padre ha dicho que aún no ha llegado a la empresa que tiene que analizar esos datos, aunque no sabe el motivo del retraso. "Llevamos uno o dos meses perdiendo un tiempo muy valioso, pero aquí se quieren cerrar las cosas antes de que se investiguen", ha concluido.